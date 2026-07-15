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Захисник Іспанії звернувся до хейтерів після виходу у фінал ЧС: Змусили замовкнути багатьох критиків

Софія Кулай — 15 липня 2026, 10:42
Захисник Іспанії звернувся до хейтерів після виходу у фінал ЧС: Змусили замовкнути багатьох критиків
Пау Кубарсі
instagram.com/paucubarsi

Центральний захисник збірної Іспанії Пау Кубарсі заявив, що "суха" перемога над Францією у півфіналі ЧС-2026 (2:0) закрила рот багатьом критикам, які негативно відгукувалися про захист "Червоної Фурії".

Його цитує Marca.

19-річний оборонець каталонської Барселони зізнався, що в іспанській роздягальні панувала чудова атмосфера після переможного матчу. За словами Кубарсі, команда святкувала так, як ніколи раніше.

"Говорили, що захист та воротар грають погано, але, гадаю, ми змусили замовкнути багатьох критиків. Ми пропустили лише один гол – і ми у фіналі. Ми виконуємо приголомшливу роботу, і це зусилля всієї команди: як тих, хто виходить на поле, так і тих, хто знаходиться на лавці, тому що на тренуваннях вони, володіючи високим рівнем, допомагають тобі стати кращим", – заявив талановитий центрбек.

Відзначимо, що це дебютний ЧС у кар'єрі Кубарсі, за спиною якого вже сумарно 19 ігор за головну команду країни (3 асисти). На поточному Мундіалі взяв участь в усіх семи зіграних поєдинках "Фурії Роха".

Нагадаємо, що у півфіналі ЧС-2026 іспанці повторили світову рекордну серію Італії, яка також не програвала протягом 37 ігор (2018-2021).

Суперник збірної Іспанії визначиться 15 липня у протистоянні Англія – Аргентина. Початок цієї зустрічі о 22:00 (за київським часом).

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