Аргентина – Єгипет: відеоогляд матчу 1/8 фіналу ЧС-2026

Ліонель Мессі в матчі проти Єгипту в 1/8 фіналу ЧС-2026

У вівторок, 7 липня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу збірна Аргентини обіграла національну команду Єгипту в межах 1/8 фіналу.

Зустріч завершилась з рахунком 3:2 на користь аргентинців.

Відкрила рахунок матчу збірна Єгипту, яка приголомшила чинних чемпіонів світу вже на 15-й хвилині: Ясер Ібрагім ударом головою поцілив у ворота аргентинців. На 67-й хвилині, Мостафа Зіко завершив контратаку точним ударом, подвоївши перевагу своєї команди – 0:2.

На 79-й хвилині Крістіан Ромеро повернув Аргентину в гру, головою замкнувши навіс від Мессі. Так Ліонель став найкращим асистентом в історії чемпіонатів світу, записавши на свій рахунок 9-ту результативну передачу.

Уже за чотири хвилини сам Ліонель Мессі шедевральним ударом зльоту з рикошетом від поперечини зрівняв рахунок 2:2.

А вже на 2-й компенсованій хвилині Енцо Фернандес після передачі Лаутаро Мартінеса увірвався до карного майданчика та забив переможний м'яч – 3:2.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/8 фіналу, 7 липня Аргентина – Єгипет 3:2 (0:1) Голи: 0:1 – 15 Ібрагім, 0:2 – 67 Зіко, 1:2 – 79 Ромеро, 2:2 – 83 Мессі, 3:2 – 90+2 Фернандес

Відеоогляд матчу Аргентина – Єгипет від MEGOGO

Аргентина у чвертьфіналу зустрінеться з переможцем матчу Швейцарія – Колумбія, який відбудеться 7 липня о 23:00 за київським часом.