Ван дер Варт: Іспанія повністю контролювала матч проти Франції
Легенда збірної Нідерландів Рафаель Ван дер Варт похвалив збірну Іспанії за півфінал ЧС-2026 проти Франції.
Слова хавбека наводить Voetbal Primeur.
"Мені дуже сподобалося. Абсолютно заслужена перемога. Вони грали так, як грали протягом усього турніру: повністю контролювали матч. Франція майже не торкалася м'яча протягом усієї гри.
Рабьо думав, що він на каруселі на ярмарку, і таких було ще кілька. Вони просто не встигали. Щодо Дембеле, то з ним завжди так: або це футбол світового рівня, або інколи він грає майже як аматор. Середини майже не буває", – заявив нідерландець.
Нагадаємо, 14 липня Іспанія у півфіналі ЧС-2026 обіграла Францію 2:0. У фіналі 19 липня команда Луїса Де ла Фуенте зіграє проти переможця матчу між Аргентиною і Англією.