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Ван дер Варт: Іспанія повністю контролювала матч проти Франції

Олег Дідух — 15 липня 2026, 16:49
Ван дер Варт: Іспанія повністю контролювала матч проти Франції
Getty Images

Легенда збірної Нідерландів Рафаель Ван дер Варт похвалив збірну Іспанії за півфінал ЧС-2026 проти Франції.

Слова хавбека наводить Voetbal Primeur.

"Мені дуже сподобалося. Абсолютно заслужена перемога. Вони грали так, як грали протягом усього турніру: повністю контролювали матч. Франція майже не торкалася м'яча протягом усієї гри.

Рабьо думав, що він на каруселі на ярмарку, і таких було ще кілька. Вони просто не встигали. Щодо Дембеле, то з ним завжди так: або це футбол світового рівня, або інколи він грає майже як аматор. Середини майже не буває", – заявив нідерландець.

Нагадаємо, 14 липня Іспанія у півфіналі ЧС-2026 обіграла Францію 2:0. У фіналі 19 липня команда Луїса Де ла Фуенте зіграє проти переможця матчу між Аргентиною і Англією.

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