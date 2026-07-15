Ван дер Варт: Іспанія повністю контролювала матч проти Франції

Легенда збірної Нідерландів Рафаель Ван дер Варт похвалив збірну Іспанії за півфінал ЧС-2026 проти Франції.

Слова хавбека наводить Voetbal Primeur.

"Мені дуже сподобалося. Абсолютно заслужена перемога. Вони грали так, як грали протягом усього турніру: повністю контролювали матч. Франція майже не торкалася м'яча протягом усієї гри.

Рабьо думав, що він на каруселі на ярмарку, і таких було ще кілька. Вони просто не встигали. Щодо Дембеле, то з ним завжди так: або це футбол світового рівня, або інколи він грає майже як аматор. Середини майже не буває", – заявив нідерландець.