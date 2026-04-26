Він один із обраних, – Хаві порівняв Ямала з легендою футболу

Софія Кулай — 26 квітня 2026, 20:30
Він один із обраних, – Хаві порівняв Ямала з легендою футболу
Колишній півзахисник та головний тренер Барселони Хаві поділився своєю думкою щодо прогресу 18-річного лідера каталонців Ламіна Ямала.

Його цитує AS.

Ексфутболіст порівняв вундеркінда іспанського клубу з легендою "блаугранас".

"Ямала можна порівняти з Мессі, він один із обраних. Усе залежить від нього, його ментальності та бажання увійти в історію. Ламін може стати найкращим у світі, він уже серед них", – заявив відомий наставник.

Раніше Ямал став володарем премії Laureus "Молодий спортсмен року". Молодий нападник каталонського гранда у поточному сезоні-2025/26 відзначився 24 голами та 18 асистами у 45-ти зіграних поєдинках.

Нагадаємо, що талановитий правий вінгер виступає за першу команду Барселони з літа 2023-го. Відтоді провів у футболці основи вже 151 матч (49 м'ячів та 52 гольові передачі). Його контракт розрахований до кінця червня 2031 року.

У цьому сезоні Ламін більше не буде помічником для Барселони через травму, яку він отримав у матчі з Сельтою (перемога 1:0)

На початку березня 2026 року Ямал побив гольовий рекорд Ла Ліги, який тримався майже 100 років.

