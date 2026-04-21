Іноді я помиляюся, але мені 18 років: Ямал виграв премію Laureus "Молодий спортсмен року" та звернувся до фанатів

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал Насрауї Ебана здобув премію Laureus Sport Awards у номінації "Молодий спортсмен року".

Про це повідомляється на сайті спортивної нагороди. Слова Ямала після вручення призу передає Marca.

"Я пишаюся тим, що академія відзначила мене цією нагородою і що я став першим, хто її отримав".

Ямал зазначив, що вболівальникам цікаво стежити за життям гравців поза полем, і йому подобається такий формат взаємодії з аудиторією.

"Ми – інше покоління, це вже не той самий футбол, людей також цікавить те, що ти робиш поза полем, і мені подобається ця зміна. Мені також подобається це показувати".

Також юний вінгер "блаугранас" розповів про свою відповідальність перед уболівальниками.

"Тобі важко усвідомити, що це відповідальність і що ти не можеш помилятися, бо ти є прикладом для багатьох дітей, але я сприймаю це як щось хороше. Тому щоразу, коли я публікую якийсь допис, я намагаюся, щоб він мав сенс і допомагав більшій кількості людей. З огляду на це, іноді я помиляюся, але мені 18 років".

Зазначимо, що 18-річний нападник Барселони у поточному сезоні відіграв 44 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився 23 взяттями воріт та 16 асистами. Свій останній гол чемпіон Європи-2024 забив 18 березня, у матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги проти Еспаньйола, який закінчився перемогою "синьо-гранатових" 4:1.

Нагадаємо, що на початку березня 2026 року Ямал побив гольовий рекорд Ла Ліги, який тримався майже 100 років.

А напередодні Ламін прокоментував виліт Барселони з Ліги чемпіонів від мадридського Атлетико. Він заявив, що команда навчається на помилках і згодом обов'язково повернеться на вершину та привезе Кубок до Барселони.