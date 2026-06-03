Юний талант Барселони записав власну пісню: допоміг йому у цьому скандальний французький футболіст

Поки майбутнє Ансу Фаті у футболі залишається невизначеним, сам іспанець вирішив не втрачати часу та відкрив для себе абсолютно новий напрямок.

Нападник Барселони, який сезон-2025/26 провів в оренді у Монако, випустить власну музичну композицію.

Уже 19 червня світ побачить його дебютний сингл під назвою "Sea Como Sea", що перекладається як "Буде що буде".

Як виявилося, любов до музики у футболіста серйозно посилилася саме під час перебування в князівстві. За інформацією французьких ЗМІ, важливу роль у цьому зіграв Поль Погба, який став одним із його близьких друзів.

Повідомляється, що Фаті та Погба регулярно відвідували музичну студію в Ніцці, де працювали над власними треками. Особливо футболістам сподобався стиль реггетон, у якому вони й записували свої композиції.

Для реалізації нового проєкту Ансу навіть підписав контракт із музичним лейблом Music Brokers, який співпрацює з французьким продюсером Gambinoalaprod.

Читайте також : Відео Віддав данину Мадриду і фанатам: легендарний капітан Реала презентував нову пісню

Тим часом навколо футбольного майбутнього гравця також тривають розмови. Монако зацікавлене у повноцінному трансфері іспанця після завершення оренди, однак остаточної угоди з Барселоною поки немає.

Раніше повідомлялося, що лідер Баварії несподівано дебютував у музиці.