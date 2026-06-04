Легенда Барселони влаштував шоу на Турнірі легенд УЄФА, спробувавши себе у ролі воротаря

Легенда Барселони та збірної Хорватії Іван Ракітіч несподівано став одним із головних героїв Турніру легенд УЄФА, хоча цього разу прославився зовсім не своїми передачами чи ударами.

Під час змагань команда хорвата зустрілася з колективом, за який виступали такі легенди футболу, як Кафу, Луїш Фігу та Роланд Юхас. У якийсь момент Ракітіч був змушений зайняти місце у воротах і раптом почав видавати один сейв за іншим.

Хорват не лише впорався з новою роллю, а й став справжнім рятівником своєї команди. Його ефектні порятунки швидко розлетілися соцмережами, а команда зрештою дісталася фіналу турніру.

У вирішальному матчі колектив Ракітіча знову зустрівся з командою Кафу та здобув перемогу, вигравши престижний турнір серед легенд.

Після змагань ексфутболіст Барселони опублікував добірку своїх сейвів і пожартував у соцмережах:

"Після такого виступу я замислююсь над зміною кар'єри. Обережніше, воротарі! А хейтери скажуть, що це штучний інтелект."

При цьому він відзначив у публікації низку відомих голкіперів сучасності та минулого, серед яких Мануель Ноєр, Ясін Буну, Марк-Андре тер Штеген та інші.

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Втім, жарти жартами, а виступ Ракітіча оцінили не лише вболівальники. За свою гру хорват отримав звання найкращого гравця фіналу Турніру легенд УЄФА.

Раніше повідомлялося, що легендарний півзахисник Барселони та збірної Іспанії розпочав свою тренерську кар'єру, очоливши клуб з ОАЕ.