Ямал: Травма причиняє мені біль, який я не можу описати

Зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал прокоментував свою м'язову травму.

Відповідний пост футболіст опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Ця травма залишає мене за межами поля в той момент, коли я хотів бути на ньому більш за все, і це причиняє мені біль, який я не можу описати. Мені шкода, що я не можу боротися пліч-о-пліч з партнерами по команді та допомогти команді тоді, коли я їй потрібен. Але я вірю в них, і знаю, що вони віддадуть усіх себе в кожному матчі.

Я буду поруч, навіть якщо це буде з-за меж поля. Буду підтримувати, вболівати, і допомагати так, ніби я – один із тих, хто а полі. Це не кінець, а лише пауза. Я повернуся сильнішим, зі ще більшим бажанням, ніж будь-коли, і наступний сезон буде кращим. Дякую за ваші повідомлення і вперед, Барселона", – написав вінгер.