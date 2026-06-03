У мене в голові все досить чітко: Кунде поділився планами щодо майбутнього у Барселоні

Французький правий захисник каталанської Барселони Жуль Кунде заявив, що сподівається залишитися у клубі.

Його слова передає Marca.

У мене контракт до 2030 року. У мене в голові все досить чітко. Зараз, у складі збірної Франції, ці питання відходять на другий план. Я зосереджений на змаганнях до подальшого повідомлення. Я в Барсі й сподіваюся залишитися там".

У сезоні 25/26 Жуль Кунде провів у футболці "синьо-гранатових" 47 матчів, у яких відзначився 3 голами та 4 асистами. Французький оборонець доєднався до "блаугранас" у липні 22-го року, перейшовши з Севільї.

За цей час, Кунде разом з командою став триразовим чемпіоном Іспанії (22/23, 24/25, 25/26), триразовим володарем Суперкубку Іспанії (22/23, 24/25, 25/26) та здобув Кубок Іспанії у сезоні 24/25.

Його чинний контракт із Барселоною розрахований до червня 2030-го. Трансферна вартість Кунде складає 65 мільйонів євро (за даними Transfermarkt)

Нагадаємо, напередодні головного тренера Барселони Ганса-Дітер Фліка визнали найкращим тренером Ла Ліги сезону-2025/26.