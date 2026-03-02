Ямаль побив гольовий рекорд Ла Ліги, який тримався майже 100 років

18-річний правий вінгер Барселони Ламін Ямаль продовжує переписувати історію іспанського футболу.

Про це повідомляє Transfermarkt.es.

Лідер каталонського клубу очолив рейтинг гравців віком до 19 років за кількістю голів, забитих в одному сезоні. На рахунку Ямаля вже 13 результативних ударів.

Ламін перевершив досягнення Хосе Ірарагоррі, яке трималось із даелкого сезону-1929/30 (12 м'ячів).

Рекорд Ямаля Transfermarkt.es

Нагадаємо, що Ямаль оформив хеттрик у матчі 26 туру Ла Ліги у ворота Вільярреала. Барселона завдяки величезній результативності Ламіна здобула переконливу домашню перемогу з рахунком 4:1.

Раніше повідомлялось, що 18-річний вундеркінд став абсолютним рекордсменом "блаугранас", ставши наймолодшим гравцем в історії, який досягнув позначки у 100 звитяг.

У поточному сезоні-2025/26 Ямаль забив 18 голів та віддав 14 асистів у 34-х іграх за каталонців. Наступний матч Барселони запланований на вівторок, 3 березня. "Блаугранас" спробують взяти реванш у другому поєдинку Кубку Короля проти мадридського Атлетіко (старт о 22:00 за Києвом). Перша зустріч закінчилась перемогою "матрацників" 4:0.