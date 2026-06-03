Лише п'ять клубів у світі відправлять понад 15 гравців на ЧС-2026
Манчестер Сіті
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На чемпіонат світу-2026 з футболу відправили понад 10 гравців тільки 18 команд світу. З них лише п'ять клубів матимуть понад 15 представників.
Клуби з найбільшою кількістю викликаних гравців на ЧС-2026
- 1. Манчестер Сіті – 19
- 2. Баварія Мюнхен – 18
- 3. ПСЖ – 16
- 3. Арсенал – 16
- 3. Барселона – 16
- 6. Манчестер Юнайтед – 12
- 6. Атлетико Мадрид – 12
- 8. Аль-Хіляль – 11
- 8. Ліверпуль – 11
- 8. Крістал Пелес – 11
- 8. Реал Мадрид – 11
- 8. Боруссія Дортмунд – 11
Окрім них по 10 футболістів на чемпіонаті світу відправили: Астон Вілла, Челсі, Мілан, ПСВ Ейндховен, Славія Прага та Фенербахче.
Нагадаємо, що збірна Іспанії оголосила заявку на ЧС-2026 без жодного гравця Реала. Пізніше головний тренер національної команди Іспанії пояснив, чому не включив гравців мадридського Реала у заявку.
Також головний тренер збірної Англії Томас Техель остаточно визначився із заявкою команди на чемпіонат світу-2026, серед якої не опинилось низки гравців, які були важливою частиною збірної протягом відбору та є зірками європейських грандів.