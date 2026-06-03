Лише п'ять клубів у світі відправлять понад 15 гравців на ЧС-2026

На чемпіонат світу-2026 з футболу відправили понад 10 гравців тільки 18 команд світу. З них лише п'ять клубів матимуть понад 15 представників.

Клуби з найбільшою кількістю викликаних гравців на ЧС-2026

1. Манчестер Сіті – 19

– 19 2. Баварія Мюнхен – 18

– 18 3. ПСЖ – 16

– 16 3. Арсенал – 16

– 16 3. Барселона – 16

– 16 6. Манчестер Юнайтед – 12

6. Атлетико Мадрид – 12

8. Аль-Хіляль – 11

8. Ліверпуль – 11

8. Крістал Пелес – 11

8. Реал Мадрид – 11

8. Боруссія Дортмунд – 11

Окрім них по 10 футболістів на чемпіонаті світу відправили: Астон Вілла, Челсі, Мілан, ПСВ Ейндховен, Славія Прага та Фенербахче.

Нагадаємо, що збірна Іспанії оголосила заявку на ЧС-2026 без жодного гравця Реала. Пізніше головний тренер національної команди Іспанії пояснив, чому не включив гравців мадридського Реала у заявку.

Також головний тренер збірної Англії Томас Техель остаточно визначився із заявкою команди на чемпіонат світу-2026, серед якої не опинилось низки гравців, які були важливою частиною збірної протягом відбору та є зірками європейських грандів.