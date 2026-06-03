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Названо найкращого тренера сезону в Ла Лізі

Олег Дідух — 3 червня 2026, 18:52
Названо найкращого тренера сезону в Ла Лізі
Ганс-Дітер Флік
Marc Graupera/FC Barcelona

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік був визнаний найкращим тренером Ла Ліги сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

За підсумками голосування Флік випередив головного тренера Хетафе Хосе Бордаласа та наставника Вільярреала Марселіно Тораля. 61-річний німецький наставник, який очолив Барселону влітку 2024 року, був визнаний найкращим тренером сезону в іспанській Ла Лізі вдруге поспіль.

Нагадаємо, у сезоні-2025/26 Барселона завоювала чемпіонство у Ла Лізі з 94 очками в активі. Каталонці стали першою командою в чемпіонаті Іспанії після переходу на формат із 38 турами, яка виграла всі 19 домашніх матчів у сезоні.

У травні Флік продовжив контракт із Барселоною до літа 2028 року.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ханс-Дітер Флік

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