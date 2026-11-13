Гуцуляк – найдорожчий футболіст чемпіонату Казахстану за версією Transfermarkt
Новачок Ордабаси Олексій Гуцуляк після свого переходу став найдорожчим гравцем чемпіонату Казахстану.
Про це повідомив авторитетний портал Trasnfermarkt.
Найдорожчим гравцем місцевої Прем'єр-ліги був Іван Башич з Астани – 1.5 млн євро, тоді як трансферну вартість портал вказує 3 мільйони.
Нагадаємо, Олексій Гуцуляк перейшов до Ордабаси на правах вільного агента, підписавши дворічний контракт. Місцеві ЗМІ також повідомляли, що українець стане найбільш оплачуваним гравцем чемпіонату.
Зазначимо, що шимкентський клуб став чемпіоном країни у 2026 році та наступного року буде виступати у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Гуцуляк перебував у статусі вільного агента з літа 2026 року. Він залишив Полісся, у складі якого провів 65 матчів і здобув "бронзу" в минулій кампанії.