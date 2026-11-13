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Гуцуляк – найдорожчий футболіст чемпіонату Казахстану за версією Transfermarkt

Володимир Максименко — 13 листопада 2026, 13:10
Гуцуляк – найдорожчий футболіст чемпіонату Казахстану за версією Transfermarkt
Олексій Гуцуляк
ФК Полісся

Новачок Ордабаси Олексій Гуцуляк після свого переходу став найдорожчим гравцем чемпіонату Казахстану.

Про це повідомив авторитетний портал Trasnfermarkt.

Найдорожчим гравцем місцевої Прем'єр-ліги був Іван Башич з Астани – 1.5 млн євро, тоді як трансферну вартість портал вказує 3 мільйони.

Нагадаємо, Олексій Гуцуляк перейшов до Ордабаси на правах вільного агента, підписавши дворічний контракт. Місцеві ЗМІ також повідомляли, що українець стане найбільш оплачуваним гравцем чемпіонату.

Зазначимо, що шимкентський клуб став чемпіоном країни у 2026 році та наступного року буде виступати у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Гуцуляк перебував у статусі вільного агента з літа 2026 року. Він залишив Полісся, у складі якого провів 65 матчів і здобув "бронзу" в минулій кампанії.

transfermarkt Ордабаси Олексій Гуцуляк

transfermarkt

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