Трубін втратив у ціні за версією Transfermarkt

Голкіпер лісабонської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін втратив у трансферній вартості на популярному ресурсі Transfermarkt.

29 вересня Transfermarkt оновив трансферну вартість гравців чемпіонату Португалії. Вартість Трубіна знизилася з 25 до 20 мільйонів євро. Що стосується іншого українця у складі Бенфіки, Георгія Судакова, то його вартість залишилася незмінною – 25 мільйонів.

Нагадаємо, на старті поточного сезону Трубін втратив місце в основі Бенфіки. Він взяв участь лише у 3 матчах у всіх турнірах, пропустивши у них 2 голи.

Раніше Трубін посів друге місце в рейтингу найдорожчих воротарів з-за меж топ-5 ліг Європи за версією CIES. Українець поступився лише Діогу Кошті з Порту.