Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Трубін втратив у ціні за версією Transfermarkt

Олег Дідух — 30 вересня 2026, 13:47
Трубін втратив у ціні за версією Transfermarkt
Анатолій Трубін
Getty Images

Голкіпер лісабонської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін втратив у трансферній вартості на популярному ресурсі Transfermarkt.

29 вересня Transfermarkt оновив трансферну вартість гравців чемпіонату Португалії. Вартість Трубіна знизилася з 25 до 20 мільйонів євро. Що стосується іншого українця у складі Бенфіки, Георгія Судакова, то його вартість залишилася незмінною – 25 мільйонів.

Нагадаємо, на старті поточного сезону Трубін втратив місце в основі Бенфіки. Він взяв участь лише у 3 матчах у всіх турнірах, пропустивши у них 2 голи.

Раніше Трубін посів друге місце в рейтингу найдорожчих воротарів з-за меж топ-5 ліг Європи за версією CIES. Українець поступився лише Діогу Кошті з Порту.

transfermarkt Бенфіка Анатолій Трубін

Анатолій Трубін

Дуже сподобалося, як він грав: Трубін назвав свого "Лева матчу" проти Грузії
Хотілося перемогти: Трубін – про нічию з Грузією у Лізі націй
Мальдера виділив гравців, які провели хороший матч проти збірної Грузії
Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця матчу з Грузією
Трубін посів друге місце у рейтингу найдорожчих воротарів поза провідними лігами Європи

Останні новини