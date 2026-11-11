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Гуцуляк підписав контракт із чемпіоном Казахстану

Олександр Булава — 11 листопада 2026, 16:48
Гуцуляк підписав контракт із чемпіоном Казахстану
Олексій Гуцуляк
Ордабаси

Футболіст збірної України Олексій Гуцуляк став гравцем казахстанського Ордабаси.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. 28-річний півзахисник підписав дворічний контракт, фінансові деталі угоди не розголошуються.

У складі Ордабаси також виступає український півзахисник Юрій Вакулко. В листопаді команда також зіграє у фіналі Кубку Казахстану.

Зазначимо, що шимкентський клуб став чемпіоном країни у 2026 році та наступного року буде виступати у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Гуцуляк перебував у статусі вільного агента з літа 2026 року. Він залишив Полісся, у складі якого провів 65 матчів і здобув "бронзу" в минулій кампанії.

Ордабаси Олексій Гуцуляк

Олексій Гуцуляк

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