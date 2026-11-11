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Чемпіон Казахстану не продовжить контракт з українським півзахисником

Олександр Булава — 11 листопада 2026, 21:54
Чемпіон Казахстану не продовжить контракт з українським півзахисником
Юрій Вакулко
ASnews.kz.

Півзахисник казахстанських Ордабаси Юрій Вакулко залишить клуб взимку.

Про це повідомляє ASnews.kz.

Чинний контракт 29-річного футболіста з клубом розрахований до 31 грудня 2026 року. Однак керівництво Ордабаси не планує пропонувати українцю нову угоду.

У поточному сезоні Вакулко зіграв 27 матчів у всіх турнірах, у яких віддав три результативні передачі. Разом із шимкентською командою він став чемпіоном Казахстану та володарем національного Кубка за підсумками 2026 року.

Українець приєднався до Ордабаси у 2025 році та загалом провів за команду 44 матчі.

Зазначимо, раніше склад казахстанського клубу поповнив колишній півзахисник Полісся Олексій Гуцуляк.

Вакулко Ордабаси

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