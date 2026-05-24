Шахтар – чемпіон, Динамо повторило антирекорд. Підсумкова турнірна таблиця УПЛ

У неділю, 24 травня, 4 матчами завершився чемпіонат Української Прем'єр-Ліги сезону-2025/26. Київське Динамо вдома обіграло Кудрівку 3:2, проте завершило чемпіонат на 4 місці – повторення клубного антирекорду часів незалежної України. Завдяки перемозі в Кубку України команда Ігоря Костюка в наступному сезоні зіграє в Лізі Європи.

Чемпіоном ще за підсумками 27 турів достроково став донецький Шахтар, який зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів. ЛНЗ в останньому турі обіграв Оболонь 1:0 та завоював срібні нагороди, а також – путівку в Лігу конференцій.

Бронзовими призерами чемпіонату стало Полісся, яке у наступному сезоні також зіграє в Лізі конференцій. У заключному турі команда Руслана Ротаня обіграла Рух 2:0.

У ще одному матчі заключного ігрового дня Металіст 1925 на виїзді мінімально обіграв Верес.

Із УПЛ вилетіли Олександрія та Полтава, а Кудрівка та Рух візьмуть участь у перехідних матчах із клубами Першої ліги, де чемпіонат ще не завершився.

Підсумкова турнірна таблиця УПЛ сезону-2025/26: