Transfermarkt вдвічі збільшив вартість Степанова

Український нападник нідерландського Утрехта Артем Степанов вдвічі зріс у ціні за версією популярного ресурсу Transfermarkt.

У п'ятницю, 25 вересня, сайт оновив трансферні вартості гравців нідерландської Ередивізі. Вартість Степанова зросла з 5 до 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, 19-річний українець блискуче розпочав новий сезон у складі Утрехта, відзначившись 5 голами в 6 матчах Ередивізі. Степанов отримав свій перший виклик до збірної України, проте отримав травму в 6 туру чемпіонату Нідерландів, через що його дебют за національну команду відкладається.

Степанов виступає за Утрехт на правах оренди з леверкузенського Баєра, і при цьому має право викупити форварда наприкінці поточного сезону всього за 2 мільйони євро.