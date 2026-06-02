Пономаренко подорожчав удвічі після оновлення вартості гравців УПЛ

У вівторок, 2 червня, популярний портал Transfermarkt оновив оціночну вартість гравців УПЛ.

З моменту попереднього оновлення (23 березня) найбільше додав у ціні найкращий бомбардир чемпіонату-2025/26, 20-річний нападник Динамо Київ Матвій Пономаренко. Його вартість зросла удвічі з 6 до 12 мільйонів євро.

Також значно додав у ціні голкіпер Карпат Назар Домчак, чия вартість зросла з 700 тисяч до 4 мільйонів євро. Раніше його трансфер уже оформила празька Славія. З 8 до 11 мільйонів євро зросла трансферна вартість атакувального хавбека Шахтаря Ізакі. Найбільше падіння в ціні зафіксоване у Миколи Матвієнка – з 15 до 12 мільйонів євро.

Найдорожчим гравцем УПЛ залишився форвард Шахтаря Кауан Еліас, чия вартість не змінилася – 15 мільйонів євро.

Топ-10 найдорожчих гравців УПЛ: