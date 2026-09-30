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Хотілося перемогти: Трубін – про нічию з Грузією у Лізі націй

Софія Кулай — 30 вересня 2026, 09:15
Хотілося перемогти: Трубін – про нічию з Грузією у Лізі націй
Анатолій Трубін
УАФ

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін розповів, що вони хотіли перемогти Грузію у 2-му турі Ліги націй-2026/27 (нічия 0:0).

Своєю думкою він поділився у коментарі "ВЗБІРНА".

Атмосфера на стадіоні мені сподобалася. Усе чудово. Звісно, хотілося перемогти, але зіграли внічию. Ще є дві гри, тому потрібно готуватися далі. Грузія – це дуже якісна команда.

У них змінився тренер. Однак ця команда має в атаці особливо якісних гравців. Хвіча – можливо, майбутній володар Золотого м'яча. Тому, звичайно, було важко. Тим паче ми вперше грали в такому складі. Тому якби ми перемогли, то взагалі було б чудово", – сказав воротар Бенфіки.

Нагадаємо, що головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера відзначив "сухий" перформанс Трубіна у поєдинку проти "хрестоносців". Також гру Анатолія виділили уболівальники, які віддали йому нагороду "Лев матчу".

Після 2-х турів Україна разом із Північною Ірландією лідирують у групі F. В обох збірних по 4 набрані бали. У наступному турі ЛН-2026/27 лідери проведуть очну битву, яка запланована на 2 жовтня. Початок – о 21:45 (за київським часом).

Раніше капітан грузинів Хвіча Кварацхелія несподівано високо відзначив рівень команди Мальдери.

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