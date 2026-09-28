Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця матчу з Грузією

Воротар Анатолій Трубін став володарем призу "Лев Матчу" за підсумками матчу з Грузією (0:0) в Лізі націй.

Про це повідомляє УАФ.

За Трубіна свої голоси віддали 81% уболівальників "синьо-жовтих". Голкіпер зберіг ворота на "замку", здійснивши впродовж матчу 5 сейвів.

Нагадаємо, у матчі з Грузією тренерський штаб українців вніс одразу 10 змін у стартовий склад у порівнянні з поєдинком проти Угорщини (1:0).

Підопічні Андреа Мальдери мають у своєму активі чотири очки після двох турів, тоді як збірна Грузії здобула свій перший заліковий бал. У наступному поєдинку українці прийматимуть Північну Ірландію, а грузини зіграють з Угорщиною. Обидва матчі заплановані на 2 жовтня.