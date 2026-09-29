Дві пари нападників зіграли дуже блідо: Маркевич оцінив виступ збірної України в матчі проти Грузії

Досвідчений тренер Мирон Маркевич поділився враженнями від матчу збірної України проти Грузії (0:0) у другому турі Ліги націй.

Його слова передає META.

Фахівець оцінив ротацію "синьо-жовтих", у стартовому складі яких відбулось одразу десять змін у порівнянні з попередньою грою проти Угорщини.

"Ротація читалася, оскільки за новою системою у Лізі націй необхідно зіграти чотири матчі за 11 днів. Але щоби настільки головний тренер змінив склад, я не очікував. Хоча якби до старту турніру сказали, що ми візьмемо чотири очки у двох матчах, усі, гадаю, були б щасливі з огляду на наші кадрові проблеми. Збірна України не має двох рівноцінних складів. Такі зараз наші реалії", – сказав Маркевич.

Тренер заявив, що Україна дуже мало створила моментів біля чужих воріт. При цьому він похвалив гру "синьо-жовтих" у захисті:

"На жаль, дві пари нападників зіграли дуже блідо. В обороні й абияк у середині поля виходило щось робити, а ось на вістрі були серйозні проблеми. Форварди не завдали жодного прицільного удару по воротах. Наставнику тепер треба добре подумати, кого випускати в основі на матч із Північною Ірландією, де конче необхідно створювати моменти. А в обороні наша команда зіграла практично без помилок. Тому зі стратегічної точки зору результат для нас позитивний. Повторюся, що необхідно зіграти чотири матчі за короткий період часу, тому важлива збалансованість. Загалом зазначу, що футболісти, які вийшли на поле, своє завдання виконали".

Зазначимо, що після поєдинку із Грузією Андреа Мальдера виділив трьох футболістів своєї команди. Зокрема, він дуже високо оцінив виступ Анатолія Трубіна, якого вболівальники обрали "Левом матчу".

Наступну гру "синьо-жовті" проведуть 2 жовтня проти Північної Ірландії. Майбутні суперники є лідерами свого квартету після двох турів Ліги націй з чотирма очками в активі.