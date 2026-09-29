Мальдера виділив гравців, які провели хороший матч проти збірної Грузії

Наставник збірної України Андреа Мальдера після матчу проти Грузії (0:0) у другому турі Ліги націй назвав футболістів, які зіграли на хорошому рівні.

Його слова передає УАФ.

Італійський фахівець високо оцінив перформанс голкіпера Анатолія Трубіна. Він вважає воротаря Бенфіки рівноцінним виконавцем із Дмитром Різником, який виступав у попередній зустрічі з угорцями, а також відзначив гру центральних захисників.

"Це дійсно цікава та позитивна проблема мати таких двох надійних воротарів. Я не мав жодних сумнівів стосовно Трубіна, він екстраординарний гравець. Анатолій дуже багато сейвів виконав у цьому матчі. Але він не єдиний, хто провів такий хороший поєдинок. Я також дуже задоволений Михавком. Він дуже був уважний, дуже добре грав. Також Сарапій", – сказав Мальдера.

Зазначимо, що саме Анатолій Трубін став "Левом Матчу" за підсумками протистояння із Грузією. Він отримав 81% голосів від уболівальників.

Загалом голкіпер виконав п'ять сейвів. Це була його 30-гра за "синьо-жовтих", у якій він удев'яте залишив ворота "сухими".

Наступний поєдинок збірна України проведе 2 жовтня проти Північної Ірландії. Наразі обидві команди є лідерами свого квартету після двох турів Ліги націй.