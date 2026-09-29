Україна розділяє перше місце з Північною Ірландією після 2-х турів Ліги націй у групі В2

Збірна України з футболу після другого туру Ліги націй УЄФА сезону-2026/27 ділить перше місце в групі з Північною Ірландією.

Обидві команди мають по чотири очки та однакову різницю м’ячів у таблиці групи B2.

У другому турі Україна зіграла внічию з Грузією. Паралельний матч групи між Північною Ірландією та Угорщиною також завершився без голів.

В обох команд на чолі таблиці тепер по одній перемозі та нічиїй, а також однакове співвідношення м'ячів – 1:0.

Турнірна таблиця Ліги націй УЄФА, Ліга В, група 2 Standings provided by Sofascore

На старті турніру українці перемогли Угорщину 1:0, а Північна Ірландія з таким самим рахунком обіграла Грузію.

Наступний матч збірна України проведе 2 жовтня проти Північної Ірландії. Початок – о 21:45 за київським часом