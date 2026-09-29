Захисник збірної України: Північна Ірландія дуже непроста команда

Захисник збірної України Едуард Сарапій оцінив старт команди в Лізі націй та майбутній матч з Північною Ірландією.

Про це він розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Ротація? Ми знали про це до того, як приїхали до Грузії. Як буде далі – ще не знаємо. Чотири очки – це непогано, але все ж таки, як на мене, вчора другий тайм ми могли провести набагато краще. Суперники вже трохи підсіли, у них не було такої ротації, а ми все ж таки були свіжішими в цьому плані. Десь треба було вижимати максимум і забирати три очки", – зазначив гравець.

Захисник вважає, що на команду очікує важкий матч з Північною Ірландією.

"Ну, зараз ще гра з Північною Ірландією, а там дуже непроста команда. Ми трохи дивилися вчора їхній матч з Угорщиною. Вони сильно люблять ці лонгболи: якщо ти сфолив навіть у центрі поля, вони вже подають у штрафний майданчик. Грузинам було з ними непросто, і угорцям теж, тому подивимося", – сказав Сарапій.

Матч проти Північної Ірландії відбудеться 2 жовтня. Майбутні суперники є лідерами свого квартету після двох турів Ліги націй з чотирма очками в активі.

Зазначимо, що після поєдинку із Грузією Андреа Мальдера виділив трьох футболістів своєї команди. Зокрема, він дуже високо оцінив виступ Анатолія Трубіна, якого вболівальники обрали "Левом матчу".