Кварацхелія: Україна – одна з найсильніших збірних Європи

Капітан збірної Грузії Хвіча Кварацхелія поділився емоціями від поєдинку другого туру Ліги націй проти України, який завершився внічию 0:0.

Про це повідомляє CrysrtalSport.

"Перш за все хочу подякувати Віллі Саньолю, тому що він дуже багато зробив. Ці шість років були успішними, ми вийшли на чемпіонат Європи. Що стосується матчу, то, на мою думку, ми провели такий хороший перший тайм, якого я давно не пам'ятаю. Ми мали перевагу в усьому, нам потрібно було забивати. У другому таймі вони дещо змінили, а ми мали лише один день на тренування з Рамазом Сванадзе, але, думаю, ми виконали завдання. Україна – одна з найсильніших збірних Європи, і я позитивно оцінюю гру. Звичайно, краще було б перемогти. У нас був момент, який потрібно було використати, але ми не змогли цього зробити. Тепер уже готуємося до наступного матчу", – сказав Кварацхелія.

Зазначимо, що після двох турів збірна України має чотири очка у своєму активі, а грузини – одне. Вони ще проведуть очне протистояння 17 листопада.

Наступні поєдинки у цьому квартеті відбудуться 2 жовтня. "Синьо-жовті" зіграють із Північною Ірландією, а грузини визначатимуть сильнішого з угорцями.

Нагадаємо, що перед матчем проти України збірна Грузії змінила головного тренера. За два дні до гри команду очолив колишній наставник "молодіжки" Рамаз Сванадзе.