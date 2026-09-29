Україна – Північна Ірландія: букмекери визначили фаворита у матчі третього туру Ліги націй

У матчі третього туру Ліги націй з футболу між збірними України та Північної Ірландії букмекери вважають фаворитом "синьо-жовтих".

На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 2,05. Нічия – 3,40. Виграш гостей – 3,60.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 2,20, а ТМ 2,5 оцінюється в 1,64.

Зазначимо, що гра відбудеться 2 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Це буде сьоме очне протистояння між командами. Перевагу мають "синьо-жовті" – три перемоги, дві нічиї та одна поразка.

Востаннє вони перетинались на полі влітку 2021 року. Та зустріч завершилась із рахунком 1:0 на користь України.

Нагадаємо, що після двох стартових турів майбутні суперники мають по чотири залікові бали в активі. Вони є лідерами своєї групи в Лізі націй