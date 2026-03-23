Грізманн узгодив перехід у клуб МЛС – інсайдер

Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн досяг домовленості з американським Орландо Сіті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що француза підпише 2-річний контракт із клубом МЛС, де гратиме під 7-м номером.

За інформацією авторитетного інсайдера, 35-річний футболіст може підписати угоду з Орландо вже цього тижня.

Вже була інформація, що Орландо запропонував французу 3-річний контракт. Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне прокоментував можливу втрату Антуана, а сам Грізманн прагне вийти з мадридським клубом до фіналу Ліги чемпіонів та виграти у Кубку Іспанії.

Раніше повідомлялось, що Грізманн відклав свій потенційний трансфер в Орландо Сіті через позитивні виступи Атлетико у Кубку Короля, де команда пробилась до фіналу. У вирішальному матчі "матрацники" зіграють 18 квітня проти Реал Сосьєдад (о 22:00 за київським часом).

Портал Transfermarkt інформує, що чинна угода французького форварда з Атлетико розрахована до 30 червня 2027 року, а його вартість складає 10 мільйонів євро.

Відзначимо, що Антуан вперше перебрався до "матрацників" ще у 2014-му, але згодом перейшов до Барселону. Друге пришестя француза у Мадрид відбулось влітку 2023-го. Сумарно у футболці мадридського гранда Грізманнн провів вже 488 матчів (211 голів та 97 асистів).