Клуб МЛС запропонував Грізманну 3-річний контракт – інсайдер

Софія Кулай — 25 лютого 2026, 14:11
Французький відтягнутий форвард Атлетіко Мадрид Антуан Грізманн стає все ближчим до зміни клубної прописки.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, Орландо Сіті запропонував французу 3-річний контракт. Фінальне рішення буде за Грізманном та іспанським клубом.

Раніше повідомлялось, що наразі тривають перемовини щодо ймовірного трансферу 34-річного гравця, а головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне вже прокоментував можливу втрату Грізманна.

Відзначимо, що Антуан має чинну угоду з "матрацниками" до кінця червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість француза в 11 мільйонів євро.

У поточному сезоні-2025/26 футболіст взяв участь у 36 матчах Атлетіко, у яких забив 12 голів та віддав 2 асисти. Загалом за своєю спиною Грізманн вже має 481 гру у футболці "матрацників" (210 м'ячів і 95 гольових передач).

Також у своїй кар'єрі Антуан пограв за Барселону (102 поєдинки) та Реал Сосьєдад (202 гри).

Потенційно новий клуб Грізманна невдало стартував у сезоні МЛС, програвши вдома Ред Буллз 1:2.

Атлетіко Мадрид Футбольні трансфери Антуан Грізманн Орландо Сіті

