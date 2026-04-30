Дембеле випередив Грізманна за звання найкращого гравця перших півфінальних матчів Ліги чемпіонів

Нападник французького Парі Сен-Жермен Усман Дембеле визнаний найкращим гравцем перших півфінальних матчів Ліги чемпіонів за версією УЄФА.

Про це повідомляє сайт організації.

У боротьбі за нагороду 28-річний французький футболіст випередив свого 35-річного земляка Антуанна Грізманна, який виступає за мадридський Атлетико.

Нагадаємо, у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії (5:4 – на користь підопічних Луїса Енріке) Дембеле відзначився двома забитими м'ячами.

На 45+5 хвилині він реалізував пенальті, а на 58-й забив з гри, зробивши рахунок 5:2 на користь своєї команди. Також він здобув звання найкращого гравця цього поєдинку за версією УЄФА.

У поточному сезоні Дембеле відіграв за парижан 35 матчів у всіх турнірах. У них він відзначився 18 забитими м'ячами та 10 асистами.

Матч-відповідь Баварія – ПСЖ відбудеться у Мюнхені 6 травня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. За другу путівку до фіналу поборються іспанський Атлетико Мадрид та англійський Арсенал Лондон (5 травня о 22:00).