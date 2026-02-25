Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Атлетіко вперше відреагував на можливу втрату Грізманна

Софія Кулай — 25 лютого 2026, 10:57
Тренер Атлетіко вперше відреагував на можливу втрату Грізманна
Антуан Грізманн
instagram.com/antogriezmann

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне вперше відреагував на можливий трансфер Антуана Грізманна.

Його слова наводить Marca.

У ЗМІ вже активно несеться інформація про ймовірний перехід француза до Орландо Сіті. Зазначалось, що спортивний директор американського клубу вже декілька разів прилітав до Іспанії, аби переманити 34-річного відтягнутого форварда.

Саме Грізманн є головною ціллю "левів". Наразі тривають перемовини.

Наставника "матрацників" заявив, що не буде робити жодних заяв від імені футболіста.

"Я відчуваю до нього величезну симпатію. Усі свої думки з цього приводу я вже висловив йому особисто. Антуан має ухвалити рішення, яке стане оптимальним для нього. Він заслужив право самостійно визначати своє майбутнє", – сказав Сімеоне.

Контракт Грізманна з іспанським грандом розрахований до кінця чеврня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість Антуана в 11 мільйонів євро.

Усю свою дорослу кар'єру француз провів в Іспанії, де пограв за три команди – Атлетіко (481 матч), Реал Сосьєдад (202) та Барселону (102).

У 2016 році став футболістом року у складі "матрацників" та найкращим гравцем сезону Ла Ліги (2015/16). Разом із мадридським клубом здобув три трофеї – Суперкубок УЄФА (2018/19), Ліги Європи (2017/18) та Суперкубок Іспанії (2014/15). У сезоні-2020/21 став чемпіоном Кубка країни у складі Барселони.

У поточному сезоні-2025/26 Антуан взяв участь у 36 поєдинках Атлетіко, у яких відзначився 12 голами та 2 асистами.

Потенційний новий клуб Грізманна з поразки стартував у новому сезоні МЛС, поступившись Ред Буллз 1:2. Водночас Атлетіко набрав 48 балів у 25 турах Ла Ліги, посідаючи четверту сходинку турнірної таблиці іспанської першості. 

Читайте також :
Реал появляє інтерес до голкіпера збірної України
Атлетіко Мадрид Антуан Грізманн Дієго Сімеоне Орландо Сіті

Атлетіко Мадрид

Клуб МЛС перебуває на просунутій стадії перемовин щодо трансферу Грізманна
Атлетико Мадрид підписало забивного форварда Аталанти
Атлетіко продовжив контракт із Сімеоне-молодшим
Аталанта поверне форварда збірної Італії в Серію А
Помер колишній капітан Атлетіко Мадрид

Останні новини