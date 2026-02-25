Тренер Атлетіко вперше відреагував на можливу втрату Грізманна

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне вперше відреагував на можливий трансфер Антуана Грізманна.

Його слова наводить Marca.

У ЗМІ вже активно несеться інформація про ймовірний перехід француза до Орландо Сіті. Зазначалось, що спортивний директор американського клубу вже декілька разів прилітав до Іспанії, аби переманити 34-річного відтягнутого форварда.

Саме Грізманн є головною ціллю "левів". Наразі тривають перемовини.

Наставника "матрацників" заявив, що не буде робити жодних заяв від імені футболіста.

"Я відчуваю до нього величезну симпатію. Усі свої думки з цього приводу я вже висловив йому особисто. Антуан має ухвалити рішення, яке стане оптимальним для нього. Він заслужив право самостійно визначати своє майбутнє", – сказав Сімеоне.

Контракт Грізманна з іспанським грандом розрахований до кінця чеврня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість Антуана в 11 мільйонів євро.

Усю свою дорослу кар'єру француз провів в Іспанії, де пограв за три команди – Атлетіко (481 матч), Реал Сосьєдад (202) та Барселону (102).

У 2016 році став футболістом року у складі "матрацників" та найкращим гравцем сезону Ла Ліги (2015/16). Разом із мадридським клубом здобув три трофеї – Суперкубок УЄФА (2018/19), Ліги Європи (2017/18) та Суперкубок Іспанії (2014/15). У сезоні-2020/21 став чемпіоном Кубка країни у складі Барселони.

У поточному сезоні-2025/26 Антуан взяв участь у 36 поєдинках Атлетіко, у яких відзначився 12 голами та 2 асистами.

Потенційний новий клуб Грізманна з поразки стартував у новому сезоні МЛС, поступившись Ред Буллз 1:2. Водночас Атлетіко набрав 48 балів у 25 турах Ла Ліги, посідаючи четверту сходинку турнірної таблиці іспанської першості.