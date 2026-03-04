Грізманн може зірвати трансфер у клуб МЛС через вихід Атлетико у фінал Кубку Короля – ЗМІ

Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн відклав свій потенційний трансфер в Орландо Сіті через позитивні виступи "матрацників" у Кубку Короля.

Про це інформує ESPN.

У вівторок, 3 березня, команда Дієго Сімеоне розгромно програла каталонській Барселоні (3:0), але вийшла у фінал кубкового турніру завдяки перемозі 4:0 у першому матчі протистояння.

Цей результат змусив французького футболіста припинити перемовини щодо свого ймовірного переходу у клуб МЛС. Американський колектив хотів вдарити по руках із зірковим гравцем до 26 березня, але тепер їх плани можуть бути зірвані.

Зазначається, що у мадридському клубі хочуть вберегти Грізманна бодай до закінчення поточного сезону-2025/26, аби попрощатись із Антуаном із виграним трофеєм у руках.

Раніше повідомлялось, що Орландо запропонував французу 3-річний контракт, а головний тренер Атлетико вже прокоментував можливу втрату Грізманна, який провів за "матрацників" вже 483 поєдинки (210 голів та 95 асистів).

Відзначимо, що у фіналі Кубку Іспанії Атлетико зіграє проти тріумфатора пари Реал Сосьєдад – Атлетік Більбао. У першій зустрічі мінімальну перемогу святкував "баски" 1:0. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 4 березня, о 22:00 (за київським часом).