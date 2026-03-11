Грізманн поставив крапку в питанні щодо свого трансферу з Атлетико

Зірка мадридського Атлетико Антуан Грізманн висловився про своє майбутнє на тлі чуток про можливий трансфер в Орландо Сіті.

Його слова передає Фабріціо Романо.

Француз заявив, що наразі не планує переходити в МЛС. Він щасливий в Іспанії та хоче завершити сезон на мажорній ноті.

"Я дуже щасливий тут і отримую велике задоволення. Моя мета – вийти у фінал Ліги чемпіонів і виграти Кубок Іспанії з Атлетико, це моя мрія", – сказав Грізманн.

Раніше була інформація, що футболіст та Орландо Сіті перебувають на просунутій стадії перемовин. Проте після виходу у фінал Кубку Іспанії Грізманн все ж таки вирішив залишитись в Атлетико.

Очікується, що сторони й надалі не відмовились від планів трансферу. Однак тепер очікується, що він може відбутись влітку.

В нинішньому сезоні Антуан провів 40 матчів на клубному рівні. У них він забив 13 голів та віддав 4 асисти.