Зірка Атлетико – про майбутній матч із Арсеналом в ЛЧ: У нас величезна впевненість у своїх силах

Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн висловився про матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала.

Його слова наводить УЄФА.

Французький форвард сподівається, що його команда продемонструє чудову гру у Лондоні.

"Я з нетерпінням чекаю на цей матч. Це буде чудова гра, яку приємно буде зіграти й пережити, і, сподіваюся, ми зможемо продемонструвати правильний настрій та впоратися з тиском.

Ми за крок від виходу в черговий фінал. Команда це розуміє, і видно, що перед цим матчем у нас величезна впевненість у своїх силах", – заявив футболіст.