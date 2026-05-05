Зірка Атлетико – про майбутній матч із Арсеналом в ЛЧ: У нас величезна впевненість у своїх силах
Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн висловився про матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала.
Його слова наводить УЄФА.
Французький форвард сподівається, що його команда продемонструє чудову гру у Лондоні.
"Я з нетерпінням чекаю на цей матч. Це буде чудова гра, яку приємно буде зіграти й пережити, і, сподіваюся, ми зможемо продемонструвати правильний настрій та впоратися з тиском.
Ми за крок від виходу в черговий фінал. Команда це розуміє, і видно, що перед цим матчем у нас величезна впевненість у своїх силах", – заявив футболіст.
Нагадаємо, що перша гра закінчилася нічиєю 1:1 у Мадриді.
Цей потенційний фінал ЛЧ може стати останнім для Грізманна у футболці Атлетико. Француз завершив перехід в Орландо Сіті. До американського клубу він доєднається вже у липні 2026-го.
Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 5 травня. Початок – о 22:00 (за київським часом).
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Арсенал – Атлетико.