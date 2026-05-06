Облак – про останній матч Грізманна за Атлетико в ЛЧ: Це образливий момент

Софія Кулай — 6 травня 2026, 07:54
Ян Облак
instagram.com/oblakjan

Перший номер мадридського Атлетико Ян Облак поділився враженнями від програного матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів від лондонського Арсенала (0:1), який вибив команду із турніру.

Його слова наводить УЄФА.

Рахунок протистояння 2:1 на користь англійського клубу за підсумками двох ігор.

"Перемагає завжди найсильніший. Вони перемогли наші привітання. Звичайно, мені сумно, я злий, але такий футбол

Другий тайм вийшов добрим. Можливо, у першому ми виявили надто велику повагу до суперника. Після перерви стало краще, але цього забракло для виходу у фінал. Нам не пощастило, ми засмучені, але таке життя", – сказав Облак.

Окремо відомий голкіпер висловився про останню зустріч французького форварда Антуана Грізманна у футболці "матрацників" в ЛЧ.

"Це унікальний футболіст. Нам шкода, що він так йде. Співчуваємо і йому, і всім нашим уболівальникам. Усі чекали на його участь у фіналі, але ми там не зіграємо. Це образливий момент", – наголосив Облак.

Нагадаємо, що француз завершив перехід в Орландо Сіті. До американського клубу він доєднається вже у липні 2026-го.

Раніше виліт із єврокубків прокоментував головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне.

Другий фіналіст ЛЧ визначиться сьогодні, 6 травня, у дуелі Баварія – ПСЖ. Перша зустріч між цими європейськими грандами закінчилася перемогою парижан 5:4. Початок матчу-відповіді у Мюнхені о 22:00 (за київським часом).

