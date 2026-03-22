Барселона з голом Араухо переграла Райо Вальєкано у 29 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 22 березня 2026, 17:03
Барселона з голом Араухо переграла Райо Вальєкано у 29 турі Ла Ліги

У неділю, 22 березня, низкою матчів продовжився 29 тур іспанської Ла Ліги.

У стартовій зустрічі ігрового дня Барселона на "Камп Ноу" переграла Райо Вальєкано. Єдиним голом у поєдинку відзначився Рональд Араухо, який головою відправив м'яч у сітку воріт після подачі кутового.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
29 тур, 22 березня

Барселона – Райо Вальєкано 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 24 Араухо

17:15 Сельта – Алавес

19:30 Атлетик – Бетіс

22:00 Реал Мадрид – Атлетико

Напередодні Жирона з Ванатом і Циганковим поступилася Осасуні, а Валенсія обіграла Севілью.

