Барселона з голом Араухо переграла Райо Вальєкано у 29 турі Ла Ліги
У неділю, 22 березня, низкою матчів продовжився 29 тур іспанської Ла Ліги.
У стартовій зустрічі ігрового дня Барселона на "Камп Ноу" переграла Райо Вальєкано. Єдиним голом у поєдинку відзначився Рональд Араухо, який головою відправив м'яч у сітку воріт після подачі кутового.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
29 тур, 22 березня
Барселона – Райо Вальєкано 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 24 Араухо
17:15 Сельта – Алавес
19:30 Атлетик – Бетіс
22:00 Реал Мадрид – Атлетико
Напередодні Жирона з Ванатом і Циганковим поступилася Осасуні, а Валенсія обіграла Севілью.