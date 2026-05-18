Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Грізманн емоційно попрощався з фанатами Атлетико, перепросивши за трансфер у Барселону

Денис Іваненко — 18 травня 2026, 11:07
Грізманн емоційно попрощався з фанатами Атлетико, перепросивши за трансфер у Барселону
Антуан Грізманн
Getty Images

Нападник Атлетико Антуан Грізманн емоційно звернувся до фанатів мадридського клубу по завершенню свого останнього матчу на стадіоні "Метрополітано".

Його слова передає AS.

Після перемоги над Жироною (1:0) у 37 турі Ла Ліги, в якому він відзначився асистом, француз подякував уболівальникам за всі емоції, які вони пережили разом. Він перепросив за трансфер у Барселону, звідки згодом повернувся до "матрацників" і заявив, що завжди буде їхнім фанатом.

"Насамперед дякую вам за те, що залишилися зі мною. Це неймовірно. Я знаю, що багато хто підтримував мене, хоча дехто досі не пробачив. Я ще раз хочу перепросити за той трансфер. Я не усвідомлював, наскільки сильно мене тут люблять. Я був дуже молодим. Я припустився помилки, змінив своє рішення, але ми зробили все можливе, щоб повернутися та знову насолоджуватися цими моментами разом.

Я вдячний усім своїм партнерам по команді з 2014 року. Було неймовірно проходити цей шлях разом – перемоги, поразки, тренування та боротьбу. Особлива подяка Дієго Сімеоне. Саме завдяки вам на цьому стадіоні панує така пристрасть. Завдяки вам я став чемпіоном світу та відчув себе одним із найкращих футболістів світу. Для мене було честю грати за вас.

Дякую дружині за підтримку та терпіння у важкі моменти. Дякую батькові, який возив мене по всій Франції, коли мені було 13 років, щоб я отримав шанс потрапити до професійного футболу. Я не зміг принести сюди титул чемпіона чи трофей Ліги чемпіонів, але сьогоднішня перемога значить для мене значно більше. Я збережу вашу любов на все життя", – підсумував футболіст.

Зазначимо, що у складі Атлетико Антуан Грізманн провів рівно 500 матчів, у яких забив 212 голів і віддав 100 асистів. Влітку він перейде в Орландо Сіті, з яким уже підписав контракт.

Читайте також :
Відео Фото Талант у Сосьєдаді, зайвий у Барселоні, легенда в Атлетико: Антуан Грізманн – епоха Ла Ліги, що завершується
Антуан Грізманн Атлетико Мадрид

Антуан Грізманн

Облак – про останній матч Грізманна за Атлетико в ЛЧ: Це образливий момент
Зірка Атлетико – про майбутній матч із Арсеналом в ЛЧ: У нас величезна впевненість у своїх силах
Дембеле випередив Грізманна за звання найкращого гравця перших півфінальних матчів Ліги чемпіонів
Лідер Атлетико – про протистояння з Арсеналом в Лізі чемпіонів: Хочемо вийти у фінал
Легенду Атлетико визнали найкращим гравцем півфіналу ЛЧ з Арсеналом

Останні новини