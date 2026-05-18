Грізманн емоційно попрощався з фанатами Атлетико, перепросивши за трансфер у Барселону

Нападник Атлетико Антуан Грізманн емоційно звернувся до фанатів мадридського клубу по завершенню свого останнього матчу на стадіоні "Метрополітано".

Його слова передає AS.

Після перемоги над Жироною (1:0) у 37 турі Ла Ліги, в якому він відзначився асистом, француз подякував уболівальникам за всі емоції, які вони пережили разом. Він перепросив за трансфер у Барселону, звідки згодом повернувся до "матрацників" і заявив, що завжди буде їхнім фанатом.

"Насамперед дякую вам за те, що залишилися зі мною. Це неймовірно. Я знаю, що багато хто підтримував мене, хоча дехто досі не пробачив. Я ще раз хочу перепросити за той трансфер. Я не усвідомлював, наскільки сильно мене тут люблять. Я був дуже молодим. Я припустився помилки, змінив своє рішення, але ми зробили все можливе, щоб повернутися та знову насолоджуватися цими моментами разом.

Я вдячний усім своїм партнерам по команді з 2014 року. Було неймовірно проходити цей шлях разом – перемоги, поразки, тренування та боротьбу. Особлива подяка Дієго Сімеоне. Саме завдяки вам на цьому стадіоні панує така пристрасть. Завдяки вам я став чемпіоном світу та відчув себе одним із найкращих футболістів світу. Для мене було честю грати за вас.

Дякую дружині за підтримку та терпіння у важкі моменти. Дякую батькові, який возив мене по всій Франції, коли мені було 13 років, щоб я отримав шанс потрапити до професійного футболу. Я не зміг принести сюди титул чемпіона чи трофей Ліги чемпіонів, але сьогоднішня перемога значить для мене значно більше. Я збережу вашу любов на все життя", – підсумував футболіст.