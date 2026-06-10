Розширення повноважень VAR та боротьба із затягуванням часу: головні зміни правил на ЧС-2026

Уже традиційно великі міжнародні турніри стають майданчиком для експериментів та перевірки нових правил у світовому футболі. Деякі закріплюються в грі, як, наприклад, VAR, а деякі залишаються лише в спогадах та нарізках архівних матчів – "золотий гол".

Цього року революцій, як відеоасистента арбітра, не буде. Проте нові правила, більшість з яких затвердила Міжнародна рада футболу в лютому цього року, спрямована на боротьбу із затягуванням часу, розширення повноважень VAR та використання нових технологій.

Окремий блок регламенту стосується дисципліни гравців і тренерів, а кілька інновацій зачіпають безпосередньо організацію турніру.

Чемпіон розбирає головні зміни, які можуть суттєво вплинути на перебіг матчів мундіалю в США, Канаді та Мексиці.

Зміни на чемпіонаті світу-2026 діляться на 4 типи.

Організація змагань

Тривалий час (з 1954 по 1978 роки) на мундіалях грали лише кращі з кращих, 16 команд відбирались на турнір, де визначали сильнішого. З 1982 по 1994-й чемпіонати світу приймали вже по 24 колективи, а з 1998-го і до майбутнього ЧС право кваліфікуватися мали 32 колективи.

Тепер ФІФА пішла ще далі – 48 країн вийшли на мундіаль в США, Канаді та Мексиці, 32 з них вийдуть у плейоф турніру. Це створює і неймовірно велику кількість матчів на турнірі. 104 гри доведеться спостерігати вболівальникам за цей місяць. Для порівняння на попередній світовій першості було зіграно всього 64 поєдинки.

The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026

Окрім кількості поєдинків може збільшитись і їх тривалість, адже на ЧС-2026 введені обов'язкові паузи на гідратацію орієнтовно на 22-й та 67-й хвилинах незалежно від погоди. Тривати мають по 3 хвилини кожна.

Про вболівальників ФІФА подумала менше і напередодні турніру заборонила вболівальникам проносити на стадіони багаторазові пляшки для води. Проте після масового обурення цю заборону все ж зняли.

Відтепер відвідувачам матчів цьогорічного мундіалю дозволено приносити на гру одну пластикову пляшку об'ємом до 590 мл із заводською упаковкою.

Змінилась і процедура виходу команд та виконання гімнів.

Раніше перед матчем стартові одинадцятки гравців шикувалися у дві паралельні лінії по центру поля для виконання національних гімнів. Тепер усі футболісти з заявки (включно із запасними) та арбітри збиратимуться разом біля центрального кола, а замість невеликих прапорів на полі тепер розгортатимуть гігантські полотнища країн-учасниць.

Боротьба із затягуванням часу

Однією з найбільших революцій у правилах може стати боротьба із затягуванням часу. Звичайно зупинок гри, як у НХЛ або НБА ми не побачимо, однак чимало змін стосується саме цього аспекту гри.

На чемпіонаті світу-2026 воротар зможе тримати м'яч в руках 8 секунд. Останні 5 секунд суддя рахуватиме вголос. Якщо не встиг викинути – кутовий. Раніше воротар мав право контролювати м'яч руками не довше шести секунд, а покаранням мав бути вільний удар, але на практиці це порушення майже ніколи не фіксувалось.

Якщо гравцеві надавали медичну допомогу на полі, він має пробути поза грою хвилину. Цю хвилину команда гратиме в меншості. Виняток – для воротарів і у випадках дійсно важких травм. До цього гравці за вказівкою арбітра могли повернутися в гру майже відразу після отримання допомоги.

На аути та введення м'яча в гру воротарями дається по 5 секунд. Якщо не встиг – аут передається супернику. Якщо не встиг ввести м'яч – кутовий на твої ворота. Раніше затягування часу каралось "гірчичником", але покарання видавались лише в крайньому випадку.

На заміну дається 10 секунд. Якщо не встиг – партнер вийде на поле лише через хвилину. Цю хвилину команда гратиме в меншості.

To prevent time-wasting, the player being substituted must leave the field of play within TEN SECONDS of the substitution board being shown or, where there is no board, of the referee’s signal for the substitution to take place.



Where the ten seconds are exceeded and the… pic.twitter.com/Ps4PwoL0bM — The IFAB (@TheIFAB) June 10, 2026

Розширення технологій

ФІФА активно працює над впровадженням усе нових і нових технологій у футболі. Спочатку це були датчики фіксації перетину м'яча лінії воріт, потім з'явився ВАР, але на цьому очільники Міжнародної федерації футболу не зупиняються.

Починаючи з ЧС-2026 ВАР зможе втручатися:

якщо кутовий або удар від воріт призначені кричуще неправильно;

якщо необхідно перевірити другу жовту картку для гравця, що може призвести до вилучення;

якщо необхідно перевіряти фоли перед введенням м'яча в гру, якщо ці фоли призвели до голів чи пенальті;

Getty Images

Також на мундіалі в США, Канаді та Мексиці перше використовуватимуть датчики всередині м'яча (connected ball) та нову систему фіксації м'яча (offside) для швидкого визначення аутів та офсайдів.

Дисципліна

Чимало нововведень стосуються і дисциплінарних порушень.

Однією з найбільших дисциплінарних змін стало те, що накопичені жовті картки відтепер анульовуватимуть у 2 етапи – після групового раунду і після чвертьфіналів. На ЧС-2022 у Катарі "обнулення" відбувалось лише перед півфіналами.



Відтепер заборонено спілкуватися з тренером, поки медики надають допомогу комусь на полі.

Якщо прикриваєш рот на полі під час спілкування, покарання – червона картка. Ініціатором цього нововведенням став президент ФІФА Джанні Інфантіно для того, щоб уникнути ситуацій, подібних до конфлікту між Джанлукою Престіанні та Вінісіусом Жуніором.

Тоді аргентинського гравця дискваліфікували на шість матчів за гомофобні образи, проте факт расизму, про який заявляв Вінісіус, довести не вдалося саме через те, що опонент прикрив рота рукою.

Конфлікт між Джанлукою Престіанні та Вінісіусом Жуніором стався під час матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Аргентинський гравець відкидав усі звинувачення у расизмі та скаржився, що його дискваліфікували без доказів за використання слів, які на його батьківщині є звичайною лайкою.

Ще одним прецедентом для нового правила стали недавні події, а саме фінал Кубку Африки, де збірна Сенегалу обіграла Марокко в скандальному матчі.

Тоді сенегальці в знак протесту проти суддівства покинули поле, проте згодом повернулись і в додатковий час завоювали титул. Щоправда, через 2 місяці Конфедерація африканського футболу після апеляції анулювала результат поєдинку та присудила Сенегалу технічну поразку.

Відтепер, якщо команда покине поле в знак протесту проти будь-чого – всі гравці та тренер автоматично отримують по червоній картці, і команді зарахують технічну поразку

Одне з нововведень, що вже використовується у світовому футболі, однак вперше з'явиться на чемпіонаті світу є правило, згідно з яким вертатися до арбітрів по ходу матчів зможуть лише капітани. Всі інші гравці отримуватимуть за це жовті картки.

Також згідно з новими правилами якщо гравець зриває очевидну гольову можливість (фол останньої надії), проте його команда все одно пропускає гол, він не отримуватиме картку.