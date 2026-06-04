ФІФА заборонила вболівальникам проносити пляшки з водою на матчі ЧС-2026

ФІФА внесла зміни до правил відвідування матчів чемпіонату світу 2026 року, заборонивши вболівальникам проносити на стадіони багаторазові пляшки для води.

Про це повідомляє BBC.

Раніше регламент дозволяв брати із собою порожні прозорі пластикові пляшки об'ємом до одного літра. Однак напередодні старту турніру список заборонених предметів розширили. Відтепер туди також входять чашки, банки та інші контейнери.

У ФІФА пояснили, що такі заходи ухвалено з міркувань безпеки. В організації наголосили, що прагнуть гарантувати захист гравців, арбітрів, уболівальників, волонтерів та персоналу.

Зокрема, обмеження запроваджено для зменшення ризику використання сторонніх предметів під час інцидентів на трибунах.

При цьому вболівальники зможуть купувати воду безпосередньо на стадіонах. У ФІФА запевнили, що її вартість відповідатиме стандартним цінам на інших заходах, які проводяться на цих аренах.

Також організатори повідомили про додаткові заходи проти спеки: у містах-господарях з'являться станції охолодження, вентилятори, пункти гідратації та спеціальні намети для вболівальників.

Варто зазначити, що аналогічні обмеження вже діяли під час чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Раніше президент США Дональд Трамп обурився через високі ціни на матчі ЧС-2026.