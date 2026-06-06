ФІФА скасувала заборону на пластикові пляшки з водою на ЧС-26 після масової критики

Після негативної реакції з боку вболівальників та політиків Міжнародна федерація футболу скасувала заборону проносити на стадіони пляшки для води під час чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє ESPN. Деталі додає The Athletic.

Відтепер відвідувачам матчів цьогорічного мундіалю дозволено приносити на гру одну пластикову пляшку об'ємом до 590 мл із заводською упаковкою. Як відомо, раніше з метою безпеки ФІФА поставила поза законом можливість прийти на матч чемпіонату світу з пляшкою води.

Це рішення викликало масову критику з боку вболівальницької спільноти та політичних верхів. Однією з причин незадоволення стала спека, яка очікується в країнах-господарках майбутньої світової першості. Зазначається, що без вживання рідини люди, перебуваючи на стадіоні, можуть отримати проблеми зі здоров'ям.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що це рішення було хибним, й ухвалилося його лише через бажання заробітку. Через заборону проносити воду вболівальники мусили б ходити до кіосків, які представляють спонсори чемпіонату світу: компанія газовиних напоїв "Coca-Cola" та компанія газової води "Dasani".

Нагадаємо, що раніше ФІФА заборонила використовувати вувузели та свистки на матчах ЧС-2026. Водночас стало відомо, що на майбутньому мундіалі будуть кардинально змінені передматчеві церемонії.