Остання можливість на фоні реалістичних перспектив. 4 інтриги матчу Шахтар – Брест

Колектив Маріно Пушича готується до останнього ривка в основному раунді Ліги чемпіонів. Для того, щоб сподіватися на вихід у наступний етап турніру, у двох матчах донецькому Шахтарю треба брати щонайменше 4 бали. Перший екзамен – 22 січня о 19:45 за київським часом, на німецькій землі у Гельзенкірхені та стадіоні "ФЕЛЬТІНС-Арена". Суперником буде французький Брест.

Чемпіон пропонує свої роздуми напередодні чергового відповідального матчу за участі української команди.

Усвідомлена ризикована ставка: у Шахтарі тепер нема кому забивати?

Данило Сікан однією ногою вже в Трабзонспорі. Враховуючи, що раніше стало відомо про трансфер Кевіна Келсі у Портленд Тімберс, в Шахтарі без 5 хвилин залишається 1 нападник – Лассіна Траоре. Українець з командою на матч не поїхав, і залишився якраз у країні свого можливого наступного роботодавця – Туреччині. У вимірі ж підготовки до першого офіційного матчу де-юре ще команди Сікана та Келсі, де-факто Шахтар зіткнувся з відсутністю альтернативи "профільному" центрфорварду.

ФК Шахтар

Окрім більш ніж вірогідного виходу на трансферний ринок, "гірникам" належить вирішити значно більш нагальне питання – ефективності гри біля воріт суперника. На двох 3 форварди Шахтаря забили у ЛЧ аж 1 м’яч (звісно, Келсі відзначитися не міг у принципі, бо на деякий час повернувся в розташування клубу зі США не так давно). І цей гол – на рахунку якраз Сікана. Враховуючи "ефективну" гру Траоре не лише у єврокубку, а й у внутрішній першості, варіант із використанням "хибної дев’ятки", якою на 99,9 буде Кевін, стає все більш очевидним.

На порозі грандіозного досягнення: надзвичайна мотивація Бреста стане вирішальним фактором?

Дебют "піратів" у ЛЧ виявився вельми вдалим. За підсумками 6 турів Брест посідає 7 сходинку. У випадку перемоги в нашому матчі номінальні гості гарантують собі вихід у плейоф.

Фото з соціальних мереж

Брест зіграє на виїзді, та у випадку з "піратами" фактор місця проведення зустрічі не просто другорядний і подекуди не має значення, а і є чинником, який французькому клубу, таке враження, навіть допомагає. Однак справа ще й у тім, що суперник Шахтаря зі старту сезону жодного матчу на своєму полі в ЛЧ так і не зіграв. Оскільки клубний стадіон "Франсіс Ле Бльо" не відповідає вимогам головного єврокубку, усі домашні матчі Брест грає в Генгамі. І грає успішно – 7 очок у 3 матчах. Але й гостьові ігри для "піратів" складаються так само приємно – 6 балів у 3 іграх, а єдина поразка припадає на поєдинок із Барселоною.

ФК Шахтар

Бюджет Бреста складає близько 50 мільйонів євро, і суму, еквівалентну більш як половині цих грошей, французи вже додали у клубну скарбничку одним лише виходом в основний раунд ЛЧ. Неважко зрозуміти, що і чого вартує для "піратів" вихід ще й у наступний етап. Клубу, який на суб'єктивну думку автора за рівнем гри та можливостей насправді Шахтарю цілком по зубах.

Де тонко, там і рветься: Шахтар ризикує повторити помилки попереднього матчу в ЛЧ?

Іншою, а до того ж – доконано очевидною кадровою втратою "гірників", є відсутність основного лівого захисника. Один з двох Педріньйо у команді, а саме – той, що Педро Енріке, відбуде 2 з 2 матчів дискваліфікації. І цей факт може мати для Шахтаря не менші наслідки, ніж несподівано оголене питання нападу.

ФК Шахтар

Енріке не грав уже з Баварією, й тоді Шахтар отримав гіркий урок. Останній стосується "некомплекту" як на лівому фланзі оборони, так і в центрі захисту. З німцями Пушич вирішив використати досвід Миколи Матвієнка на позиції якраз Педріньйо-бека. І перевів гравця, який переходив із Ворскли саме як фланговий футболіст, на позицію, що йому знайома. Вийшло не так погано у сенсі закриття прогалини на брівці, проте жахливо – щодо хиб у центрі, де зону Матвієнка закривав Алаа Грам у парі з Валерієм Бондарем.

ФК Шахтар

Невідповідність тунісця рівню Ліги чемпіонів – окрема тема, проте більше здивування викликає інше. В Шахтарі є ще один профільний лівий захисник. Однак Іраклі Азарова для Пушича в матчах ЛЧ просто не існує. З початку сезону в головному єврокубку в грузина круглий 0 хвилин, а довіра тренера навіть на внутрішній арені – мінімальна. На виході в Шахтарі величезні прогалини на кожній позиції в захисті (на правому фланзі ситуація не краща, й бажання підписати Іллю Крупського – зайвий тому доказ). І будь-яке тасування колоди футболістів захисту в ситуації, що склалася, викликає радше асоціацію з тією самою розповіддю про переставляння ліжок у будинку розпусти.

Брест – це не про персоналії: чи в змозі Пушич згуртувати колектив, який відчуває вітер змін?

Ерік Руа побудував команду-зірку. В цьому Бресті не було по-справжньому яскравих футболістів і до сенсаційного результату за підсумками попереднього сезону. Зараз же, коли "пірати" мусять битися та концентрувати сили на два фронти – і поготів. Найкращий бомбардир команди Людовік Ажорк забив 6 м'ячів у Лізі 1, але не завдав жодного результативного удару в найпрестижнішому єврокубку. Орендований у Брайтона форвард Абдалла Сіма провів 3 голи у ЛЧ, але в 15 матчах у інших турнірах забив лише 4 рази. І таких прикладів у складі Бреста багато. Бо ж футболісти цього колективу – мов уособлення конструктора, де готова конструкція можлива лише за умови цілісності та правильного складання кожної деталі.

ФК Шахтар

З одного боку, з такою командою легше шукати рецепти твого успіху – гравців, які в змозі робити різницю окремішньо, в такому колективі немає. Та у випадку з Шахтарем практика показує, що цього сезону "гірникам" важко бути Командою в моменти, коли треба зчепити зуби, й не тільки зіграти через "не можу", а й у суперника перемогу вигризати. Так було у дійсно важливих матчах не раз. Що симптоматично – не тільки у ЛЧ, як то в грі з ПСВ, а й у першості України, де Шахтар як втратив 3 бали у грі з Динамо, так і не зміг узяти реванш у Полісся в останньому турі перед зимовою паузою. Посилює хиткість ситуації для тренера "гірників" непевність його позицій перед клубним керівництвом, а також згадана вище активність на ринку. Тож у сухому залишку питання "Чи готові футболісти помирати за Пушича?" виглядає не таким уже й перенасиченим пафосністю.