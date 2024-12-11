Украдене щастя, або Судаков – символ переоціненості українських футболістів. 5 висновків з матчу Шахтар – Баварія

Донецький Шахтар поступився німецькій Баварії у матчі 6 туру основного раунду Ліги чемпіонів. Чинний володар золотих медалей першості України забив у ворота лідера Бундесліги 1 м’яч, той відповів одразу 5-ма.

Іван Франко не був уболівальником футболу, й тим паче – донецького Шахтаря. Та й про майбутню гру щонайменше мільйонів у роки свого життя знати міг ще зовсім небагато. Проте саме назва його безсмертного творіння якнайкраще підходить для означення зусиль команди Маріно Пушича у протистоянні з одним із грандів європейського футболу.

Чемпіон підбиває підсумки непростого, драматичного, а за рахунком – і поготів трагічного, для "помаранчево-чорних", чергового невдалого матчу у найпрестижнішому єврокубку. І розставляє головні акценти.

Пушич припустився фатальних помилок з вибором складу

Боснійсько-нідерландський фахівець помилився з вибором складу на матч. Як виявилося, ідея з нібито підсиленням лівого флангу захисту із використанням на цій позиції Миколи Матвієнка виявилася провальною через неготовність відповідати високим завданням Алаа Грама, а вибір на користь Марлона замість Дмитра Криськіва, таке враження, чомусь розслабив бразильця, що вийшов на матч із настроєм, ніби він грає у м’яча з друзями на пляжі Копакабани.

ФК Шахтар

Врешті, нелогічною, а головне – украй невдалою, виявилася й заміна Данила Сікана на Лассіну Траоре. Останній – футболіст, який за деяких обставин може прочавити оборону суперника у складі опонентів будь-яких габаритів та рівня протидії. Проте для цього африканцю потрібне регулярне "обслуговування" від партнерів передачами та закиданнями, які з плином часу той здатен перетворити з кількості у лише можливу якість. Дозволити собі розкіш такого очікування у матчі з Баварією, яка переважає Шахтар на кожній позиції, та надає мінімум шансів навіть для прийняття локальних рішень у центрі поля, "гірники" аж ніяк не могли. Та Пушич – зміг.

Кевін відповів, навіщо за нього заплачено 12 мільйонів

Підписавши двох бразильців за 24 мільйони євро, минулої зими Шахтар досяг ефекту інформаційної бомби на ринку. Будь-який інший український клуб про такі витрати на трансфери може лише мріяти навіть у мирний час. Саме тому рішення керівництва "помаранчево-чорних" більш ніж помітно "скупитися" в найтяжчий у історії країни час саме таким чином викликало хвилю не тільки невдоволення, а й обурення.

ФК Шахтар

Та що зроблено, те зроблено, і сьогодні топменеджмент "гірників" та уболівальники команди чи не вперше відчули реальний ефект, м'яко кажучи, дискусійної, інвестиції у одного із земляків Рівалдо. 21-річний Кевін провів найкращий матч у складі Шахтаря з початку переїзду до України, гучно заявивши про себе на міжнародному рівні. Взяття воріт авторства вінгера номінальних господарів на 5 хвилині, та подальші вдалі дії, спрямовані на виведення партнера в ідеальну позицію для ще одного голу, вартують не просто уваги та захоплення – це епізоди на потенційні десятки мільйонів євро, до яких так прагне Шахтар у все нових і нових бажаннях робити бізнес на латиноамериканцях у східній частині європейського континенту.

Судаков: (не) іноді краще мовчати, й робити свою справу

Напередодні матчу "десятка" Шахтаря знову "випадково" заговорив про своє бажання перейти в топовий клуб. Мовляв, "якщо випаде така можливість", то він її навіть(!) "розгляне". Як виявилося, чергові самоініціативні розмови про неприховані хотілки швидше змінити своє власне теперішнє й майбутнє для півзахисника Шахтаря вкотре виявилися фатальними.

ФК Шахтар

Мова навіть не про епічний промах у епізоді з блискучим пасом Кевіна. І не про технічний брак та неправильні рішення у низці епізодів на рівні, де все вирішують навіть не мікродрібниці. Судаков знову неприємно здивував своїм відношенням до футболу у футболці Шахтаря. 35-річний Мюллер відіграв свої 88 хвилин у матчі із незмінним виразом обличчя, на якому було вигравіювано бажання порвати за честь кольорів, які він захищає на полі. Разом з тим, не варто забувати, що герр Томас робить це в статусі футболіста, який у футболі все усім вже давно довів. Таких емоцій та відношення до своєї роботи Судакову та іншим українським гравцям варто повчитися.

Зубков проводить найсильніший відрізок у кар'єрі

З черговим періодом травм та спадом у грі Андрія Ярмоленка, а також не менш дошкульною й так само надцятою епідемією пошкоджень для Віктора Циганкова, здавалося, що в українському футболі утворився помітний вакуум та необхідність заповнення "вакансії" на правому крилі атаки збірної України. Однак виступи одразу двох футболістів клубів УПЛ дозволяють говорити, що в прірву на цій позиції головна команда країни аж ніяк не впала.

ФК Шахтар

Про показники Олексія Гуцуляка варто говорити в іншому місці та інших матеріалах, а тут не можна проходити повз черговий сильний матч у виконанні Олександра Зубкова. Ексфутболіст Ференцвароша зробив посміховиськом, як середню лінію Баварії, так і захист суперника, у епізоді з першим голом, а крім того, був надзвичайно корисним у вимірі командної гри футболістом протягом усього відведеного йому тренером ігрового часу. 7+6 від 28-річного хавбека у всіх турнірах за системою "гол+пас" ще до завершення першої частини сезону – не просто привабливі цифри, а показник реального виходу на новий рівень. І поки інші говорять – Зубков свою майстерність та відданість професії доводить на ділі.

Шахтар не зробив домашнє завдання після матчу з ПСВ

У роздумах напередодні матчу ми вказували на необхідність врахування фактору не найкращих кондицій, у яких перебуває Шахтар у останніх зустрічах. Однак тренерському штабу "гірників" підвести команду під єдиний знаменник бодай на завершальну єврокубкову гру у 2024 році не вдалося.

ФК Шахтар

Шахтар знову провів не просто слабший – провальний другий тайм, яким було перекреслено усі старання й здобутки у першій половині. Знову – жахлива з точки зору, серед іншого, якраз фізичних кондицій, гра в завершальні 15 хвилин поєдинку. Замість очікуваного тиску на іменитого суперника, який явно грав у режимі "економ", і аж до 4 голу за такий підхід візуально міг поплатитися, "гірники" остаточно "просіли", й отримали від здивованого візаві ще кілька уроків ефективної гри на половині поля опонента. Тож Імаду Ашуру на олівець: "перебігати" цей Шахтар не просто можливо – це ще й може стати повторним ключем до гучної несподіванки.