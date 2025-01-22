Сікан: Я обрав перехід у Трабзонспор відповідно до своїх цілей

Нападник Шахтаря Данило Сікан, який близький до переходу в Трабзонспор, поспілкувався з турецькими ЗМІ напередодні оголошення переходу в новий клуб.

Слова 23-річного форварда передає видання fotomac.

"Трабзонспор – чудова команда. Я вибрав це місце відповідно до своїх цілей. Зустрічався з Арсенієм Батаговим. Він розповів багато хорошого та зазначив, що це дуже велика команда. За його словами, клуб виграв багато трофеїв. Ми поговоримо з тренером про те, на якій позиції він мене використовуватиме. Я – центральний нападник. Можливо, з часом перейде і Зубков. Почекаємо і побачимо", – підсумував Сікан.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу складе 6 млн євро, а також передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу 23-річного футболіста. Також стала відома причина переходу українця в турецький клуб.

У нинішньому сезоні Данило Сікан провів 18 матчів за "гірників" в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. Протягом кар'єри форвард відзначився 31 голом та 9 асистами в 115 поєдинках за "помаранчево-чорних".

Нагадаємо, футболіст приєднався до Шахтаря у 2019 році за 150 тисяч євро з Карпат. За часів виступів у донецькому клубі Сікан встиг пограти в орендах в Маріуполі та німецькій Ганзі.