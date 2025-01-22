Шахтар у Лізі чемпіонів: обов'язково перемогти та зберегти шанси на плейоф

У середу, 22 січня, донецький Шахтар проведе матч 7 туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Суперником українського чемпіона буде французький Брест. Донеччанам у цій грі потрібно обов'язково перемагати суперника, щоб зберегти шанси на потрапляння до плейоф.

Після 6 турів у Шахтаря в активі перемога і нічия за чотирьох поразок – 4 очки й 27 місце в турнірній таблиці. Від 24-ї позиції та "зони плейоф" донецька команда відстає на 4 бали.

Усе пішло не так

Нинішній суперник Шахтаря ще якихось чотири-п'ять місяців тому, перед стартом основного етапу нинішньої ЛЧ, вважався посереднім колективом, перемога над яким була обов'язковим завданням для "гірників", амбіції яких сягали виходу в плейоф. На ряду з ПСВ, Янг Бойз і Болоньєю саме Брест вважався командою, яка може дати донеччанам очки для боротьби за євровесну.

Утім, усе пішло не так уже від самого початку, коли Шахтар так і не зумів здолати Болонью. "Гірники" не забили навіть з пенальті, коли свій шанс не реалізував Георгій Судаков. Таким чином, підопічні Маріно Пушича вже зі старту вибилися із запланованого графіка.

Артем Бондаренко в матчі з Болоньєю ФК Шахтар

Пізніше, команда зуміла перемогти Янг Бойз, але в гольовій перестрілці з ПСВ не награла навіть на нічию – 2:3. При цьому, "гірники" вели по ходу матчу з рахунком 2:0 Такі матчі заведено вважати визначальними. І, можна констатувати, що у вирішальний момент донецька команда здригнулася. Саме поразка в грі з ПСВ може привести команду до вильоту з нинішньої єврокубкової кампанії ще до початку плейоф. До того ж в іграх із явними фаворитами – Аталантою, Арсеналом і Баварією, Шахтар так і не зумів набрати жодного очка.

Суперник на ходу

Тим часом нинішній Брест зовсім не схожий на самого себе – посереднього середняка, якого ми звикли бачити протягом багатьох років. У нинішньому сезоні ЛЧ, куди Брест потрапив, посівши 3 місце у французькій Лізі 1 сезону-2023/24, команда зовсім не виглядає, як аутсайдер. При цьому, нинішній турнір є дебютним для команди в єврокубках.

Уже в перших двох турах "пірати" обіграли австрійський Штурм (2:1) і Зальцбург (4:0). З Баєром команда зіграла внічию (1:1), але потім знову повернулася на переможний шлях, здолавши в Празі Спарту (2:1). Лише в п'ятому турі французька команда-новачок ЛЧ зазнала першої поразки, поступившись Барселоні (0:3), але закінчив 2024-й календарний рік Брест перемогою над ПСВ (1:0).

І зараз, з 13 очками суперник Шахтаря посідає 7 місце в турнірній таблиці та розраховує на пряме потрапляння до 1/8 фіналу, не кажучи про плейоф загалом.

Зрозуміло, у грі з "гірниками" французи думатимуть тільки про перемогу. І попередні результати показали, що Брест може собі дозволити діяти з позиції сили. До того ж гравці французької команди триматимуть у голові, що в матчі останнього туру їм протистоятиме мадридський Реал. Не найкращий варіант, щоб сподіватися на перемогу та набрані очки.

При цьому, Брест не може похвалитися наявністю зіркових гравців. Тренер Ерік Руа радше ліпить команду-зірку, виходячи зі скромних можливостей клубу. А в чемпіонаті Франції команда після супер успішного минулого сезону і 3 місця в підсумковій турнірній таблиці, зараз посідає лише 9 сходинку, відстаючи від лідера ПСЖ на... 19 очок. У нинішньому сезоні Ліги 1 команда зазнала 9 поразок за 8 перемог і 1 нічиєї. Типові показники середняка.

Підготовка в Туреччині

Далеко не найкращим чином нинішній сезон у внутрішньому чемпіонаті проводить і Шахтар. Команда на 10 очок відстає від київського Динамо в турнірній таблиці УПЛ і, здається, про чемпіонство вже можна забути. Нехай у "гірників" і є матч у запасі. Також команда відстає від Олександрії, на 5 балів. Що за наявності додаткової гри здається не таким суттєвим.

З усім тим за таких обставин постало питання про майбутнє Маріно Пушича. Здавалося, боснійському фахівцеві буде важко уникнути відставки взимку, але він отримав ще один шанс від керівництва клубу. Доволі реалістичним є й інший сценарій, згідно з яким у Шахтарі вирішили дочекатися, поки Руслан Ротань відпрацює свій контракт в Олександрії. Чекати залишилося до кінця травня...

Попередній офіційний матч донецького Шахтаря відбувся ще 15 грудня. Після цього у донеччан була відпустка, а потім – кілька контрольних поєдинків на турецьких зборах. У Белеку команда готувалася до перших офіційних матчів 2025-го аж до понеділка, 20 січня. І лише у вівторок, 21-го, напередодні матчу вилетіла до Німеччини, де проводить номінально домашні ігри єврокубку в Гельзенкірхені.

Донецький Шахтар на зборах у Туреччині ФК Шахтар

У понеділок вранці гравці команди виконали роботу в тренажерному залі, після чого тренерський штаб запропонував насичене заняття на футбольному полі. Почавши з традиційної розминки та вправ на контроль м'яча, далі гравці під керівництвом Маріно Пушича та його асистентів довго працювали над тактикою, а завершили все роботою над стандартними положеннями. Загалом останнє тренування на зборі в Белеку тривало майже дві години.

Перед цим команда провела два товариські матчі, при цьому обидва відбулися в один день, 15 січня. Що дозволило Пушичу побачити в грі максимальну кількість підопічних. Зранку Шахтар виграв у ЦСКА із Софії (1:0), а ввечері в іншого болгарського клубу Лудогорця – 4:0.

"Проявити себе, показати нашу філософію і хорошу гру"

Напередодні, перебуваючи ще на зборі в Туреччині, Пушич дав велике інтерв'ю клубній пресслужбі, в якому, зокрема, оцінив двох останніх суперників команди на цьому етапі ЛЧ. Нагадаємо, що 29 січня "гірники" також зіграють із німецькою Боруссією з Дортмунда. При цьому, якщо Брест посідає 7 місце в турнірній таблиці, то Боруссія – 9-те.

"Положення в турнірній таблиці багато що говорить про клуби. Обидва колективи мають велику кількість балів, це дуже хороші команди, вони мають абсолютно різні стилі гри, але вони чудові. Насправді нам дуже легко в цьому плані – треба перемогти у двох матчах, щоб отримати шанс пройти далі. Це, безумовно, буде зовсім не просто, ми теж це розуміємо.

Маріно Пушич та Юхим Конопля ФК Шахтар

Звичайно, ми гратимемо так, щоб перемогти, бо не має значення, чи граємо ми з мюнхенською Баварією, як востаннє, чи з Арсеналом – постараємося перемогти. Але те, як ми діємо, теж має велике значення: проявити себе, показати нашу філософію та гарну гру, бути конкурентоспроможними. Постараємося отримати результат, хоча обидва суперники дуже серйозні, як я вже казав, але це приємний виклик. Я і моя команда з нетерпінням чекаємо на ці матчі".

Букмекери не бачать фаворита

Аналітики букмекерських контор наразі не можуть визначитися з фаворитом матчу. Так, українські експерти приймають ставки на перемогу Шахтаря з коефіцієнтом 2,73 до 1. У той час як на перемогу Бреста – 2,63, а на нічию – 3,45.

Водночас провідні світові букмекерські контори приймають ставки на перемогу "гірників" із середнім коефіцієнтом 2,71 до 1. У той час як на перемогу Бреста – 2,63, а на нічию – 3,32 до 1.

Де дивитися

Прямий етер матчу в Україні буде доступний на каналі "Megogo Футбол 1", що входить до пакета "Максимальний" відеосервісу MEGOGO. За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Матч Шахтар – Брест пройде на "Фельтінс-Арені" в Гельзенкірхені (Німеччина). Початок гри о 19:45 за київським часом.