КРУПський інтерес. Чому перехід захисника Ворскли – хіт січневого трансферного вікна

Другий зимовий місяць в українському футболі – серед іншого, пора пошуків та потенційної зміни роботодавця для багатьох футболістів. Особливу цікавість на ринку викликають гравці, які відмінно проявили себе у першій частині сезону.

Серед останніх – захисник Ворскли Ілля Крупський. Молодий футболіст став одним із кращих молодих гравців УПЛ за перші 17 проведених матчів, і день у день не сходить з інформаційного потоку в новинах про український спорт №1.

Чемпіон не проходить повз актуальну тему, й пояснює, чому Крупський дійсно достойний уваги ЗМІ та клубів, які намагаються схилити гравця на свій бік.

Хто такий Ілля Крупський, і чому про нього почали говорити?

20-річний захисник Ворскли – вихованець давно знаменитої на всю Україну академії запорізького Металурга. Уболівальники з бодай мінімальним стажем легко пригадають імена таких футболістів, як Максим Коваль, Сергій Кривцов, Сергій Сидорчук чи Тарас Степаненко. І це лише найвідоміші прізвища, які пройшли через школу клубу, який вже не один рік переживає не найкращі часи. Ілля Крупський має всі шанси не тільки вписати своє ім'я поряд із цими давно знаменитими гравцями, а й навіть перевершити їх досягнення.

УАФ

Сезон-2024/25 для правого бека Крупського можна вважати вже третім на вищому рівні в Україні. Ще в розіграші-2022/23 тоді футболіст 17-18 років провів перші 7 матчів в УПЛ – хлопця обережно підпускали до "обойми" полтавського клубу. А вже в наступній кампанії Крупський впевнено заявив про свої претензії на місце в старті. І провів 29 матчів у всіх турнірах з показником у 1 гол та 3 результативні передачі. В нинішній першості Ілля так само бере участь в ранзі основного виконавця команди Юрія Максимова, й у 15 матчах встиг одного разу асистувати партнеру.

Крупського не назвеш захисником типажу Даніеля Алвеса – він не з тих, хто проводить чи не більшу часу біля володінь суперника, ніж на власній половині, й до не тільки ефективного завершення атак, а й бажання проявляти себе на завершальній стадії, йому далеко. Ба, навіть більше – у компоненті гри на атаку йому точно треба додавати. Однак він корисний у іншому, й має виражені чесноти вже в такому молодому віці. Крупський – це про швидкість, працелюбність, вибір на користь надійного, а не авантюрного рішення, великий об'єм роботи, а також уміння діяти на випередження та неодмінно грати з бажанням. Останнє не заважає йому бути досить коректним футболістом. За 53 матчі на професійному рівні його пасив складає 8 жовтих та 1 червону картку.

УАФ

Незважаючи на молодий вік, захисник полтавців вже отримав визнання на міжнародному рівні. Й мова не про матчі за молодіжну та олімпійські збірні України, яких у нього загалом уже 14 (до слова, дебют за обидві команди припав на 2024 рік). Не менш важливо, що Крупський потрапив до до знаного рейтингу Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory). Фахівці останнього підготували список кращих молодих правих беків світу на основі даних статистики. Українець замкнув десятку, тоді як очолив такий "хіт-парад" футболіст однієї з найбільш знаних у світі шкіл – португальского Порту – Мартім Фернандеш. Варто додати, що на внутрішній арені не один спеціаліст називав Крупського найкращим молодим правим захисником УПЛ, хоча той же Сергій Ребров надав перевагу захиснику Руха та колезі Іллі по амплуа Олексію Сичу як дебютанту національної команди в завершальних для "синьо-жовтих" осінніх матчах Ліги націй.

"Конопляна" альтернатива, елемент динамо-машини чи частина нового амбітного проєкту – які варіанти відкриваються перед фулбеком?

Саме Сич разом з героєм цієї розповіді нібито потрапили в умовний шорт-лист Динамо в темі прагнення підсилення правого краю оборони. Офіційних підтверджень зі сторони киян наразі не було, проте все вказує на те, що переговори про підписання таких футболістів – реальність, і саме Крупський – вибір тренерського штабу киян №1. Втім, далі розмов про можливий перехід справа не пішла, й за останніми повідомленнями, "біло-сині" задовольнити бажання Ворскли взяти від трансферу свого футболіста максимум чи то не можуть, чи то не хочуть. У Києві Крупський мав би створити конкуренцію тепер ледь не безальтернативному Олександру Тимчику та остаточно звільнити від захисної ноші його тезку Караваєва.

ФК Ворскла

3 мільйони євро, які, за неофіційною інформацією, має викласти претендент на Крупського, вже не питаючи згоди Ворскли на такий трансфер – сума, яка виявилася не по кишені й більш грошовитому Шахтарю. За чутками, "гірники" в особі генерального директора Сергія Палкіна, який їздив на переговори у Полтаву особисто, запропонували Ворсклі 2,5 мільйони. Така пропозиція володаря Кубку України-2009 теж не задовольнила, хоча спершу здавалося, що справа вирішена. Варто сказати, що у випадку такого розвитку кар'єри, перед Крупським відкривалися непогані перспективи. До Юхима Коноплі, як гравця, що є №1 на правому фланзі оборони "помаранчево-чорних", претензій удосталь.

УАФ

Нарешті, є в Україні на Крупського й третій, і чи не зовсім несподіваний претендент. Навіть граючи в Першій лізі, Металіст-1925 не втомлюється нагадувати про себе амбітними кроками. Цього разу клуб керівництво клубу із Харкова всерйоз націлилося на одного з кращих молодих футболістів країни. Ба, навіть більше – за повідомленнями ЗМІ, саме "жовто-сині" тепер найближчі до оформлення угоди з Крупським та Ворсклою, а сам гравець на перехід уже дав згоду. Серед можливих переваг для Іллі такого розвитку подій – регулярна ігрова практика з першого матчу у новій команді та фінансові умови.

Український шлях – для футболіста Ворскли не основний?

Втім, у історії Крупського не варто забувати й про зарубіжний слід. Ще наприкінці грудня стало відомо про бажання підписати українця клубу МЛС. Після перших повідомлень про зацікавленість Нью-Інгленд Революшн пізніше інформація підтвердилася й у іноземних ЗМІ. Варто сказати, що наразі у складі першої команди цього клубу на контракті лише 18 футболістів, а позицію правого захисника може закрити лише профільний 1 гравець. Тож не дивно, що НІР працює на трансферному ринку максимально активно.

У випадку вибору на користь команди з-за океану Крупський піде на однозначне підвищення в сенсі середовища, у якому опиниться. Нинішня МЛС – давно далеко не чемпіонат солідних футбольних пенсіонерів, які до США приїжджають догравати. Наразі це першість, за своїм рівнем співставна із португальською Примейрою, нідерландською Ередивізі, бельгійською Про Лігою чи турецькою Суперлігою. А головне – чемпіонат, з якого потрапити у провідні ліги Старого Світу так само можливо, як із перелічених локацій.

ФК Ворскла

Складається враження, що епопея, яка може перетворитися в сагу, близька до завершення. Та де б врешті не опинився Крупський, поява на футбольному небосхилі такого гравця для української гри мільйонів несе лише переваги.