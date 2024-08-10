Експерименти Пушича та шанс Карпат. Головні інтриги 2 туру УПЛ

Поки Ворскла та Динамо здобувають різні перемоги у двох ранніх матчах 2-го туру вищої ліги України, решта команд свої ігри проведуть на вихідних та в перший день вже нового тижня. Цього разу ігрове коло буде повним — жодних перенесень не заплановано.

Чемпіон продовжує тримати руку на пульсі подій найкращої національної першості. І пропонує свій погляд та найважливіші акценти перед основною частиною ігор 2 туру УПЛ.

Чи завадить Зорі кадровий дисбаланс?

На тижні луганський клуб продав одного з кращих футболістів команди, поповнивши бюджет приблизно на два мільйони євро. Мова про трансфер Арсенія Батагова до турецького Трабзонспора. Таким чином, "чорно-білих" покинув уже другий основний у попередньому сезоні центрбек — першим був Ігор Снурніцин.

Втім, головний тренер "мужиків" Юрій Коваль наголошує, що бачить кадрові проблеми колективу в дефіциті футболістів на інших позиціях. За його словами, команді потрібні "плеймейкер, "вісімки" та "десятки". Що б там не було насправді, поки після втрати Батагова Зоря підписала хіба що вінгера Владислава Вакулу. Втім, якщо останній разом із колегами по амплуа Беніто та Денисом Антюхом забезпечуватимуть "безперебійним живленням" Едуардо Герреро, без очок у грі з Чорноморцем луганці не залишаться.

Чи стартує з перемоги все ще наймолодша команда УПЛ?

Свій матч 1 туру Рух пропускав через участь у європейському клубному турнірі команди, якій він цю путівку в останньому турі попереднього сезону й програв. Тепер колектив Віталія Пономарьова зі збереженим кістяком після майже вдалої у сенсі підкорення висоти 5-ї сходинки кампанії, спробує провести новий розіграш більш вдало. Для цього у львів'ян потенціал є.

Так, все ще поза грою Марко Сапуга та Юрій Климчук, проте такі футболісти, як Ілля Квасниця, Плюман, Олексій Сич, Богдан Слюбик, Дмитро Ледвій (а тепер, думається, ще й Ігор Краснопір), обличчя команди будуть визначати й надалі. Й до матчу з Оболонню, яка за міжсезоння теж змінилася не так, щоб вельми, "жовто-чорні" на суб'єктивний авторський погляд підходять у ранзі відчутного фаворита.

Чи скористаються Карпати непростим становищем Кривбасу?

Після поразки у протистоянні з чеською Вікторією в першому й "домашньому" матчі в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, Кривбас із Словаччини перемістився у не такий далекий в географічному сенсі Львів. Втім, гра з клубом з Пльзеня була з тих, яку легкою не назвеш, і точно забрала в криворіжців немало сил.

З високою вірогідністю, Юрій Вернидуб буде змушений вдатися до ротації, адже матч-відповідь із чехами вже в наступний четвер. Крім того, криворіжці не були вельми переконливими у реалізації в обох проведених матчах із початку сезону. Всі ці аспекти дозволяють віддати перевагу господарю чергового матчу за участі Кривбасу. Карпати в 1 турі не перемогли, постали доволі сирою командою, але за тиждень Владислав Лупашко та його помічники роботу над помилками зробити могли, й "зелено-білі", як очікується, додадуть. Чи вистачить цього саме для 3 балів? Дізнаємося у неділю під вечірню пору.

Що зміниться в Поліссі?

Поразка в двохматчевому протистоянні зі словенською Олімпією в кваліфікації Ліги конференцій боляче вдарила по позиціям Імада Ашура на лаві Полісся. Ні, наразі власник "вовків" Геннадій Буткевич тримає мовчання й про кадрові зміни на тренерському містку не йдеться. Проте сам недосвідчений наставник посіяв величезні сумніви у своїй "унікальності", "обдарованості", "винятковості бачення футболу", "широті сприймання гри" та інших якостях, якими, дуже схоже, керувалися боси Полісся, призначаючи на відповідальну посаду людину з таким бекграундом. Годі говорити й про авторитет Ашура в самій команді. Футболісти в ефективності методів пана Імада наразі, м'яко кажучи, не пересвідчилися.

Втім, житомирці продовжують мінятися. Й саме "під" Ашура підписано чергового новачка Богдана Лєднєва, а також "зачищається" стара гвардія — далі без Пилипа Будківського та Артема Козака. У попередньому сезоні житомирці не поступилися Шахтарю в обох матчах, та ще й не пропустили жодного м’яча. Чи втримає таку високу планку Ашур, який вчиться плавати у професійному футболі безпосередньо у великих матчах?

Чи продовжить дивувати Пушич?

У першій грі сезоні команда Маріно Пушича не так грала прем'єрний офіційний матч, як отримала можливість провести тренування з підвищеною відповідальністю. Однак ігри на кшталт поєдинку в Полтаві в Шахтаря будуть зовсім не у кожному турі УПЛ.

Незважаючи на зовні вкрай переконливий рахунок, до Пушича на початку сезону питань вистачає. В першу чергу — в контексті вибудови оновленої структури гри. Чи надовго в опорній зоні Марлон і в цьому сенсі поставлений хрест на Тарасі Степаненку як гравцеві стартового складу? Як скоро отримають шанс зіграти разом на правому фланзі бразильці Тобіас та Педріньйо? Часткові відповіді на ці, а, можливо, й інші запитання, можуть пролунати вже цієї неділі.

Чи продовжиться переможний забіг єдиного іспанця в Україні?

У 1 турі Андрес Карраско переможно почав свою роботу на чолі черкаського ЛНЗ. Піренейський тренер, який явно надає перевагу легіонерам перед українськими футболістами, намагається прищепити своїй команді комбінаційний футбол з елементами домінування. Та чи дозволять останнє Олександрія й Руслан Ротань?

Тренеру, який захищав честь України на Олімпіаді, не позаздриш. На відміну від колег, в Ротаня не було не те що нормальної відпустки — часу перевести подих. Й це протягом останніх щонайменше півроку, не кажучи вже про попередні місяці украй насиченої роботи. Та якщо легенда Дніпра від такого емоційного та фізичного навантаження став тільки сильнішим, це піде на користь і його команді. У грі ж із колегою, який так само надає перевагу точно не нудному футболу, вболівальникам варто розраховувати щонайменше на насичений моментами біля обох воріт матч. Та ще й із важко передбачуваним підсумком.