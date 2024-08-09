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Полісся оголосило про підписання ексгравця Динамо, якого називали "українським Бекхемом"

Ігор Чернявський — 9 серпня, 16:40
Полісся оголосило про підписання ексгравця Динамо, якого називали українським Бекхемом

26-річний півзахисник Богдан Лєднєв став гравцем Полісся.

Про це "вовки" повідомили на своєму офіційному сайті.

Контракт гравця з новим клубом розрахований на 2 роки. Богдан буде виступати у футболці з 30-м номером.

Зазначимо, що Лєднєв є вихованцем київського Динамо. За першу команду рідного клубу він провів 20 матчів, але по-справжньому розкрився в луганській Зорі. За яскравий імідж та вміння забивати зі штрафних ударів хавбека охрестили "українським Бекхемом".

Втім, після повернення з оренди в Зорі Богдан так і не зміг вибороти місце у стартовому складі Динамо. У 2022 році київський клуб віддав його в чергову оренду угорському Фехервару, а влітку 2023-го продав Дніпру-1.

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