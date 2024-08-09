Поразка Кривого Рогу як втілення сумної дійсності УПЛ. 4 висновки з матчу Кривбас — Вікторія

Бронзовий призер попереднього сезону УПЛ Кривбас програв перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Представник України не знайшов аргументів у протистоянні з чеською Вікторією в номінально домашній зустрічі.

Чемпіон розібрав гру та обставини поразки команди Юрія Вернидуба. Й уже традиційно після єврокубкових матчів українських клубів пропонує до вашої уваги головне.

Кривбас не виграв у ключовому компоненті

Однією з очевидних чеснот суперника українського клубу була, є, і, з високою імовірністю, буде, силова компонента. Вікторія Пльзень роками нагадує міцного британського середняка, який не хапає зірок з неба, але завдяки умінню вдало поштовхатися, жорстко підставитися, результативно прочавити, подекуди досягає більшого й на міжнародній арені. Підкорена стадія чвертьфіналу Ліги конференцій попереднього розіграшу — тому доказ.

Фото: ФК Кривбас

Й саме у боротьбі як ключовому факторі досягнення стратегічної переваги з таким суперником, Кривбас кращим за опонента аж ніяк не був. А головне — програв міні-сутички в обох епізодах, що передували пропущеним м’ячам.

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Наставник Кривбасу — тренер досвідчений. А його, без перебільшення, Подвиг із молдовським Шерифом, який не тільки сягнув групового раунду Ліги чемпіонів, здолавши важку кваліфікацію, а й там переміг сам мадридський Реал(!), та ще й фінішував на третій сходинці у компанії з донецьким Шахтарем та італійським Інтером — дійсно визначна історія. Однак цього разу колишній солдат ЗСУ якісним мотиватором своїй команді проти суперника, який переважав практично в кожній лінії, стати не зміг.

Фото: ФК Кривбас

Дії ж Прінса Аду на 70-й хвилині, коли африканець награв на пряму червону картку, але був відверто пробачений суддею, стали втіленням, як відсутності навичок та вмінь переконливої більшості футболістів клубу з Кривого Рогу на міжнародному рівні, так і нерозуміння, що таке чи не в будь-якому виді спорту — неприпустимо. Схоже, питання "а чи могло з цим Кривбасом проти суперника, який стартує у кваліфікації єврокубків 15-й раз поспіль, бути інакше?", дійсно риторичне.

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У міжсезоння Кривбас одного з лідерів попереднього сезону вигідно вже продав. За неофіційною інформацією, за Данила Бескоровайного Полісся "біло-червоно-чорним" заплатило від 600 тисяч до 1,5 мільйони євро. Цей перехід показав, що тримати найкращих клуб не буде, й заробити за наявності привабливої пропозиції аж ніяк не проти. У нову ж кампанію криворіжці увійшли з кількома футболістами, які так само викликають неабиякий інтерес в грошовитих роботодавців.

Фото: ФК Кривбас

Мова, в першу чергу, про захисника Івана Дібанго та нападника, вищезгаданого Аду. Не беручи до уваги описаний епізод за участі другого, зі спортивною складовою виступу склалося в обох. І мова не тільки про створений гол, коли Іван асистував, а Прінс завдав результативного дотику, а й про дії обох загалом. Навряд чи мова може йти про 3-4 мільйони євро, які Кривбас нібито мріє отримати за флангового бека, але такими вдалими матчами не тільки підвищується вартість на ринку, а й залучається значно ширше коло потенційних покупців.

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Україна близька до втрати 3-го з 5-ти клубів у єврокубковій кампанії. Та крім інших відчуттів, поразка Кривбасу викликала ефект дежавю. Житомирське Полісся свій "домашній" матч у єдиному для "вовків" раунді кваліфікації єврокубка програло з таким же рахунком. Та ще й більш слабшому клубу, ніж Вікторія. Але ж і з чемпіонату, який ніби як суттєво поступається УПЛ. Далі ж починається найцікавіше.

Фото: ФК Кривбас

Чеська Перша ліга (або Chance Liga — кому як до вподоби) — першість із тими ж 16-ма клубами, як і вищий дивізіон України. І так само має два колективи, які виділяються на фоні інших. Столичні Спарта та Славія нині дійсно могли б попсувати нерви у гіпотетичних протистояннях і Шахтарю з Динамо. Вікторія ж не тільки фінішувала за підсумками попереднього сезону 3-ю, але й не на словах, а на ділі, є тією третьою силою, яку ми поки марно презентували читачам перед стартом сезону.

В сухому залишку без Динамо й Шахтаря УПЛ як турнір-вітрина можливого представництва країни на міжнародній арені продовжує залишатися чемпіонатом із вкрай сумнівним спортивним потенціалом решти учасників. Спостерігаючи за результатами більшості українських клубів у єврокубках у останні роки, намацати те дно, якого сягнув рівень української першості, таке враження, все ще неможливо. І з таким гірким теперішнім українському вболівальнику доведеться йти і в щонайменше найближче майбутнє.