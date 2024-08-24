Гол дня. Калюжний неймовірним дальнім ударом вразив ворота Шахтаря

26-річний півзахисник Олександрії Іван Калюжний забив неймовірний гол у матчу 4 туру Української Прем'єр-ліги проти Шахтаря.

На 42 хвилині футболіст ударом з-за меж штрафного майданчика влучив прямо під стійку воріт Дмитра Різника та зрівняв рахунок у зустрічі.

Додамо, що в історії цього голу є одна цікавинка. У матчі другого кола минулого сезону Олександрія та Шахтар розписали мирову, проте "містяни" отримали технічну поразку.

Це сталося через те, що на поле вийшов незаявлений футболіст. Ним був саме Калюжний. Зрештою, ці 2 очки принесли "гірникам" золото.

Нагадаємо, у попередньому турі "містяни" на виїзді зуміли обіграти луганську Зорю. Протягом тижня у команді Ротаня відбулися деякі зміни. Олександрію залишив Артур Авагімян, а на його позицію був підписаний Артур Козак.

Донецький Шахтар у 3 турі також здобув виїзну перемогу. "Гірники" мінімально обіграли дебютанта УПЛ Лівий Берег. Єдиний гол у матчі забив Данило Сікан. Він дуже яскраво святкував після взяття воріт, що після гри навіть вибачався перед гравцями суперника.