Сікан вибачився перед гравцями Лівого берега за зухвале святкування

Нападник Шахтаря Данило Сікан перепросив у гравців Лівого берега за свою поведінку після забитого голу.

Форвард "гірників" вибачився в ефері УПЛ ТБ.

"Дуже складно. В першу чергу хотів би вибачитися перед гравцями Лівого Берега за своє святкування голу. Трішки емоційно. Ми всі професіонали і розуміємо, за що ми граємо, і так себе поводити не можна.

Суперник був дуже важким, особливо в першому таймі. Ми особливо нічого такого не зробили. У другому таймі почали вже більше прогресувати в атаці і в обороні, і з'явилися деякі моменти", — сказав Сікан.