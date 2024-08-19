Сікан вибачився перед гравцями Лівого берега за зухвале святкування
Нападник Шахтаря Данило Сікан перепросив у гравців Лівого берега за свою поведінку після забитого голу.
Форвард "гірників" вибачився в ефері УПЛ ТБ.
"Дуже складно. В першу чергу хотів би вибачитися перед гравцями Лівого Берега за своє святкування голу. Трішки емоційно. Ми всі професіонали і розуміємо, за що ми граємо, і так себе поводити не можна.
Суперник був дуже важким, особливо в першому таймі. Ми особливо нічого такого не зробили. У другому таймі почали вже більше прогресувати в атаці і в обороні, і з'явилися деякі моменти", — сказав Сікан.
Замкнувши простріл з двох метрів, Данило почав щось казати гравцю Лівого берега, який стояв поруч із ним. Після того він емоційно відсвяткував взяття воріт зі своїми партнерами.
Це вже другий гол Сікана в новому сезоні УПЛ. У першому турі він відзначився у воротах Ворскли. Цікаво, що з перших хвилин Данило зіграв лише в матчі проти Лівого берегу — на Ворсклу та Полісся в старті виходив Лассіна Траоре, який поки не забив жодного голу.